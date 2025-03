TV-gids: zo kijk je live naar Tottenham Hotspur - AZ in de Europa League

AZ zette vorige week een grote stap naar de kwartfinales van de Europa League door in eigen huis met 1-0 te winnen van Tottenham Hotspur. Die voorsprong moeten ze donderdagavond over de streep zien te trekken in Londen. Lees hier hoe laat de return in de achtste finale van de Europa League begint en welke zender de wedstrijd uitzendt op tv.

De Spurs, die je volgens de club niet alleen 'Tottenham' mag noemen, werden vierde in de groepsfase van de Europa League. Dat was genoeg om meteen door te stromen naar deze fase, terwijl AZ als nummer 19 eerst een tussenronde moest overleven. Het rekende daarin overtuigend af met Galatasaray en maakte ook veel indruk in de heenwedstrijd tegen de Engelsen.

AZ won in Alkmaar met 1-0 dankzij een heel knullig eigen doelpunt van Lucas Bergvall, maar desondanks mocht Spurs zeker niet klagen. De ploeg van Maarten Martens liet namelijk na om met een nog grotere marge te winnen. AZ moet het in Londen donderdagavond dus doen met een voorsprong van één goal.

Tottenham Hotspur worstelt

Waar een bezoekje aan een Engelse topclub normaal gesproken wordt gevreesd door Nederlandse ploegen, hoeft AZ zeker niet bang te zijn voor de Londenaren. Tottenham Hotspur heeft namelijk een moeizaam seizoen in de Premier League en staat op een teleurstellende dertiende plaats. Dat terwijl Spurs in de afgelopen negentien seizoenen slechts eenmaal buiten de top acht viel.

De Engelse club krijgt mogelijk wel Nederlandse hulp, want Micky van de Ven kan minuten gaan maken tegen AZ. De verdediger stond ruim een maand langs de kant met een blessure, maar keerde vorige week in Alkmaar terug op de bank. Afgelopen weekend maakte hij tegen Bournemouth zijn rentree als invaller.

Waar is Tottenham Hotspur - AZ te zien?

De wedstrijd in Londen begint om 21.00 uur. Voor Nederlandse televisiekijkers is het duel volledig te zien op Ziggo Sport 2. Dat is een zender waar een abonnement voor nodig is, maar toch kan iedereen gewoon gratis kijken via de app van de sportzender. Daar hoeft enkel een gratis account aangemaakt te worden. Ook op tv is de wedstrijd gratis te zien, maar dan niet helemaal. Op Ziggo Sport, het open kanaal, begint de uitzending pas om 21.20 uur doordat daar eerst Eintracht Frankfurt - Ajax wordt uitgezonden.

