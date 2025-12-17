Quinten Timber heeft zich dit seizoen niet populair gemaakt in de Kuip. De 24-jarige middenvelder heeft nog steeds geen duidelijkheid gegeven over zijn contractsituatie. Dat nemen de Feyenoord-supporters niet in dank af. Gelukkig lijkt een Italiaanse topclub een uitweg te bieden aan Timber.

Het contract van Timber bij Feyenoord loopt komende zomer af. Alles wijst erop dat hij het niet gaat verlengen en dat zijn avontuur in Rotterdam er na vier jaar op gaat zitten. Toch vertelde Timber onlangs dat er nog steeds gesprekken bezig zijn tussen zijn management en Feyenoord.

Impopulair in de Kuip

Deze onduidelijkheid wekt veel irritatie bij Het Legioen. Zo hielden Feyenoord-fans tijdens de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle een spandoek omhoog met de tekst: "Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken."

Later in die wedstrijd mocht Timber aanleggen voor een penalty. Voor het nemen van de strafschop kreeg de broer van Arsenal-speler Jurriën een hoop gefluit van zijn eigen aanhang naar zijn hoofd geslingerd. Dit had wederom alles te maken dat de Rotterdamse fans het niet leuk vinden dat hij mogelijk transfervrij vertrekt. Timber benutte uiteindelijk wel de strafschop.

Doordat hij mogelijk zijn contract af laat lopen, maakte trainer Robin Van Persie aan het begin van het seizoen al een ingrijpende beslissing. Timber was vorig seizoen namelijk aanvoerder van Feyenoord, maar Van Persie heeft zijn band afgepakt en aan Sem Steijn gegeven.

Topclub heeft interesse

In Italië klinken er geluiden dat een topclub Timber in de komende winter al wil verlossen uit zijn lijden. Zo schrijft Tuttosport dat de voormalige aanvoerder van Feyenoord hoog op het lijstje staat van Juventus.

De tweevoudige winnaar van de Champions League is na het uitvallen van Khephren Thuram druk opzoek naar een nieuwe middenvelder. De Italiaanse krant meldt dat Timber wel stevige concurrentie heeft. Zo zou Jacques Comolli, de algemeen directeur van Juventus, ook Davide Frattesi van Inter en Xaver Schlager van RB Leipzig hoog op zijn wensenlijstje hebben staan als winteraankoop.

