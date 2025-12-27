PSV-trainer Peter Bosz komt dit seizoen opnieuw bovendrijven als een trainer die extreme pieken en diepe dalen weet te overleven. En eerlijk is eerlijk: uiteindelijk verdient hij een dikke acht. Misschien zelfs een acht en een half. Dat klinkt hoog, maar in het voetbal draait alles om timing, momentum én resultaten op precies het juiste moment. En die heeft Bosz, ondanks alles, geleverd.

PSV ging door de beruchte inzinking heen. Het waren weken waarin het spel stroperig was, de scherpte ontbrak en het zelfvertrouwen langzaam uit de ploeg vloeide. Bosz had er al vroeg in het seizoen 2024/2025 voor gewaarschuwd, misschien zelfs iets te vaak. Hij voelde aan dat het jaar na een landstitel verraderlijk zou worden. Dat de mentale druk en de verwachtingen hun tol konden eisen. En hij kreeg uiteindelijk gelijk.

Bosz doorstaat enorme storm

Het kalenderjaar begon nog met een voorsprong van zes punten op Ajax, maar onder de oppervlakte broeide er al iets. Op trainingen miste hij de felheid en in wedstrijden zag hij verslapping. De reeks na de winterstop was ronduit dramatisch: in zeven duels morste PSV maar liefst veertien punten. Een vrije val die bij zijn vorige werkgevers vrijwel zeker tot een ontslag had geleid. Maar bij PSV bleef de rust bewaard en dat werd cruciaal.

Want juist in die periode heeft Bosz zich heruitgevonden. Hij móést wel. De spelersgroep vroeg om aanpassingen en het oude vertrouwde bleek ineens te beperkt. Defensief was PSV kwetsbaar, te kwetsbaar: vijftien tegentreffers in negen wedstrijden, slechts één keer de nul. Het zelfvertrouwen brokkelde af en het automatisme in het drukzetten verdween als sneeuw voor de zon.

Subtiele correcties

Vanaf dat moment kwam de échte test voor een trainer: volharden of vernieuwen? Waar Bosz in het verleden soms als koppig werd gezien, trok hij nu de juiste conclusie. Hij sleutelde aan de veldbezetting en gaf spelers andere rollen die beter pasten bij hun profiel. Subtiele correcties die het geheel weer in balans brachten.

Eindbeoordeling voor Bosz

Het resultaat? Een wederopstanding die zelfs zijn grootste critici verraste. PSV won negen van de laatste tien competitieduels en pakte op de slotdag de titel. De Champions League-overwinning op Juventus in de tussenronde gaf het seizoen een extra glanslaag. En ook in het nieuwe seizoen laat Bosz zien dat hij geleerd heeft van het eerdere verval: het spel draagt nog altijd zijn stempel, maar met meer nuance, meer plan B’s, meer realisme.

En dát is waar zijn dikke acht vandaan komt. Niet omdat alles perfect was, verre van. Maar omdat hij deed wat hem bij eerdere clubs nooit is gelukt: een elftal uit het moeras trekken en het weer laten floreren. Een trainer die eindelijk bewezen heeft dat hij meer is dan een ideoloog met een mooi spelidee. PSV-directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart zullen er dus alles aan moeten doen om Bosz lang aan PSV te binden, al twijfelt hij er zelf behoorlijk aan.

