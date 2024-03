Valentijn Driessen ziet zwakke plek bij PSV-tegenstander Borussia Dortmund: 'Dan vraag je om problemen'

Valentijn Driessen denkt dat het voor PSV erg belangrijk is dat Joey Veerman waarschijnlijk kan starten tegen Borussia Dortmund. De journalist is niet onder de indruk van de Gelbe Wand, maar verwacht wel dat een speler als Veerman het verschil kan maken in het Signal Iduna Park. "Je moet daar de rust bewaren, want je krijgt zoveel ruimte."

Als het over een uitwedstrijd tegen Dortmund gaat wordt al gauw de Gelbe Wand benoemd. Driessen is niet echt onder de indruk van het sfeervolle gedeelte van het stadion. "Ik ben er een paar keer geweest. Het wordt vooral door de buitenwacht heel groot gemaakt. Spelers zeggen weleens dat ze op het veld door die fans niet meer meekrijgen wat er om hen heen gebeurt", vertelt hij aan De Telegraaf.

Kansen PSV

De journalist weet wat PSV moet doen om het Dortmund zo moeilijk mogelijk te maken. "Als PSV zijnde moet je wel de rust bewaren als Dortmund het op de heupen krijgt en de Gelbe Wand erachter gaat staan. Daarom is het belangrijk dat iemand als Joey Veerman speelt, want die kan dat wel. Uiteindelijk is er niemand van de Gelbe Wand die gaat scoren."

"Ik denk dat PSV van eigen kracht uitgaat", vervolgt Driessen. "In Eindhoven speelden ze de eerste helft goed, dus dat zullen ze proberen opnieuw te doen. Borussia Dortmund is een ouder elftal die niet de snelste en meest wendbare zijn, zeker achterin. Ik denk dat er voor PSV goede kansen liggen om aan voetballen toe te komen, om mogelijkheden te creëren en de wedstrijd naar zich toe te trekken."

Peter Bosz

Peter Bosz weet als geen ander hoe het er aan toe gaat in Dortmund. Hij stond er een tijdje aan het roer. Driessen zou het mooi vinden voor de oefenmeester als hij juist daar waar hij na een halfjaar al ontslagen werd, nu een goede prestatie met PSV kan bewerkstelligen. "Voor Peter Bosz zou het natuurlijk geweldig zijn om uitgerekend daar de kwartfinale van de Champions League te halen. Dat zou voor het eerst in zeventien jaar zijn en daarmee zou hij in de voetsporen treden van Guus Hiddink en Ronald Koeman. Dat zou een geweldige prestatie voor PSV en Bosz zijn."

Driessen zit regelmatig niet goed met zijn voorspellingen maar durft het toch aan om er weer eentje te doen. Voor de fans van de Eindhovenaren is het te hopen dat de journalist het bij het rechte eind heeft. "Ik denk dat het 1-3 voor PSV wordt. Ik heb Ajax daar zien voetballen. Toen waren ze niet in de absolute topfase en die raakten ze toen al een beetje kwijt. Je krijgt daar gewoon erg veel ruimte. Met Mats Hummels en Niklas Süle achterin is het vragen om problemen voor Dortmund."