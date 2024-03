Dit is waarom PSV de kwartfinale van de Champions League haalt

PSV neemt het vanavond op tegen Borussia Dortmund voor een plek bij de laatste acht van de Champions League. Waar de thuisploeg door de buitenwacht als favoriet wordt gezien, liggen de kansen juist meer bij PSV.

De eerste reden is direct op te halen uit de eerste wedstrijd tussen de twee in Eindhoven. PSV was de betere ploeg en had de beste kansen. Donyell Malen was gevaarlijk aan de kant van Dortmund, maar PSV heeft gemerkt: ze hoeven niet bang te zijn voor Die Borussen. Het team is hier en daar wat wankel, PSV zal lef moeten tonen en brutaal aanvallen.

Luuk de Jong

Waar Luuk de Jong al het hele seizoen laat zien een doelpuntenmachine te zijn, is hij op Champions Leagueniveau ook erg belangrijk in andere zaken. Hij fungeert als kapstok voorin en creëert veel ruimte voor de nummer 10 (vaak Tillman). In de thuiswedstrijd lag er veel ruimte voor De Jong om de bal af te leveren op de inschuivende middenvelders, iets waar PSV gevaarlijk uit kan worden.

Verschuivingen Bosz

In grote wedstrijden kiest Peter Bosz er meer dan eens voor om Jerdy Schouten achterin te zetten, om zo met meer 'voetballende' spelers op het veld te staan. Dit gaat vaak ten koste van Andre Ramalho en zorgt weer voor een extra plekje op het middenveld. Er vanuit gaande dat Joey Veerman fit genoeg is om te starten, zal Bosz dit waarschijnlijk weer doen.

PSV speelt dan met een erg aanvallend team, iets dat juist nodig is tegen het wankelende Dortmund. Schouten kan in verdedigend opzicht ook prima zijn mannetje staan, en zich eventueel ontfermen over Donyell Malen. Mocht Veerman juist niet spelen; kan altijd Saibari nog op zijn positie uit de voeten.

Competitie

PSV heeft het een stuk beter voor elkaar in de nationale competitie dan Borussia Dortmund. De Eindhovenaren staan mijlenver voor op de nummer 2 Feyenoord en hoeven zich niet zo snel zorgen te maken dat ze nog worden ingehaald. Alle focus kon dus op woensdagavond in het Signal Iduna Stadion gericht worden. Bij de thuisploeg is dat wel anders; zij zijn nog verwikkeld in een strijd om hun Champions Leagueticket te behouden. Momenteel staan ze maar één puntje voor op RB Leipzig.

Kroonjuweel

Dat PSV nu al richting het kampioenschap gaat, met een ongeslagen status, zorgt er ook voor dat PSV natuurlijk erg graag een kers op de taart wil. Zo ver mogelijk komen in de Champions League, daar zullen ze dan ook op gebrand zijn. Voor het Nederlandse voetbal is het ook belangrijk dat PSV verder gaat in de Champions League. Want hoe meer punten op de coëfficiëntenranglijst, hoe beter. Nederland is ook voor 2025-2026 verzekerd van drie CL-tickets, maar dat willen we zo lang mogelijk behouden.