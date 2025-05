Vriendin deelt geweldig nieuws voor topvoetballer Ryan Gravenberch: 'Zo trots op jou!'

Ryan Gravenberch (23) heeft met Liverpool een geweldig seizoen beleefd. Het leidde zelfs tot de Engelse landstitel. De middenvelder heeft ook een individuele prijs te pakken: de voormalig Ajax-speler is uitgeroepen tt beste jonge speler in de Premier League.

Oranje-international Ryan Gravenberch eindigde bovenaan in een verkiezing van voetbalfans en experts. Gravenberch is in zijn tweede seizoen in Engeland de opvolger van Chelsea-speler Cole Palmer.

Gravenberch (23) kwam twee jaar geleden voor enkele tientallen miljoenen euro's over van Bayern, maar beleefde dit seizoen onder trainer Arne Slot zijn grote doorbraak in Engeland. Hij miste maar één competitieduel van de kampioen. De Premier League belicht bij zijn uitverkiezing vooral zijn goede statistieken op het gebied van balveroveringen.

Virgil van Dijk

Gravenberch was als enige talent, maximaal 23 jaar bij de start van het seizoen, ook genomineerd voor de algemene prijs van speler van het seizoen. Zijn ploeggenoot Mohamed Salah ging er voor de tweede keer met die prijs vandoor. Ook Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk was daarvoor genomineerd.

Cindy Peroti

Cindy Peroti, de vriendin van Gravenberch, heeft op Instagram in een story een bericht van de Premier League gedeeld. In dat bericht wordt meegedeeld dat de keus wat betreft 'young player of the season' ditmaal valt op Gravenberch. "So proud of you!", schrijft ze eronder, oftewel: 'Ik ben zo trots op jou!'

Arne Slot

Liverpool is al kampioen in Engeland en vierde om die reden een feestje met de selectie en staf op Ibiza. Er staat nog één competitiewedstrijd op het programma, tegen Crystal Palace.

Trainer Arne Slot en de staf zijn inmiddels al druk bezig met het volgende seizoen. Oranje-international Jeremie Frimpong lijkt een belangrijke kandidaat om Trent Alexander-Arnold op te volgen. De rechtsback vertrekt transfervrij bij de club waar hij als kind speelt. Real Madrid lijkt zijn volgende bestemming.

Alles over de Premier League

