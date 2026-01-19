De rode kaart die Ramiz Zerrouki zondag kreeg in de Twentse derby tegen Heracles Almelo heeft geen gevolgen. De beslissing zorgde op het moment zelf al voor zichtbaar ongeloof op het veld en langs de lijn, maar een dag later is er snel duidelijkheid. De middenvelder van FC Twente hoeft geen schorsing uit te zitten en is gewoon inzetbaar voor de volgende wedstrijd.

Zerrouki werd in de tweede helft van het duel in Almelo van het veld gestuurd na een duel met Ajdin Hrustic. Tijdens een dribbel werd de Algerijn vastgehouden door de middenvelder van Heracles, die daarvoor een gele kaart kreeg. De reactie van Zerrouki om zich los te maken werd door scheidsrechter Sander van der Eijk echter bestraft met een directe rode kaart.

Die beslissing leidde meteen tot veel discussie. Op de beelden was te zien dat Zerrouki probeerde los te komen van zijn tegenstander. Van een slaande beweging leek geen sprake, iets wat ook bij FC Twente voor verbazing zorgde. De club besloot na afloop dan ook direct in beroep te gaan tegen de rode kaart.

'Het was absoluut geen slaan'

Na afloop gaf Zerrouki zelf tekst en uitleg over het veelbesproken moment. "Ik draaide mezelf vrij, passeerde Hrustic en vervolgens hield hij me heel lang vast", zei hij voor de camera van ESPN. "Iedere voetballer weet hoe frustrerend dat is. Het enige wat ik deed was loskomen. Het was absoluut geen slaan."

De Feyenoord-huurling had er dan ook alle vertrouwen in dat de zaak goed zou aflopen. "We gaan in beroep", liet Zerrouki na de wedstrijd weten. "De club en ik verwachten dat ik snel weer op het veld sta." FC Twente besloot daarop vrijwel direct bezwaar aan te tekenen tegen de rode kaart.

Rode kaart geseponeerd

Met succes. Nog geen 24 uur na het duel besloot de aanklager betaald voetbal dat de rode kaart wordt geseponeerd. Er volgt geen tuchtzaak, waardoor een schorsing uitblijft en Zerrouki gewoon beschikbaar blijft voor de komende competitiewedstrijd tegen Excelsior in eigen huis.

Sportief had de rode kaart overigens weinig invloed op de derby. FC Twente stond op dat moment al met 0-2 voor en wist die voorsprong zonder verdere schade over de streep te trekken. Gescoord werd er na het wegsturen van Zerrouki niet meer.

