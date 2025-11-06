John Heitinga is ontslagen als trainer van Ajax. Tijdens de wedstrijd FC Utrecht - FC Porto was het ontslag onderwerp van gesprek onder de analisten, die het nieuws als onvermijdelijk bestempelen. Voormalig Ajax-directeur Jan van Halst liet weten teleurgesteld te zijn, maar toonde tegelijkertijd begrip voor de situatie.

In de afgelopen drie seizoenen stonden er liefst vijf trainers voor de groep, tot ergenis van Jan van Halst. "Het wordt een trainerskerkhof zo langzamerhand", stelt hij bij Ziggo Sport. "Ik denk dat ze eerst moeten gaan normaliseren. Daar waren ze al mee bezig financieel, maar ze moeten ook kijken naar de hele structuur van de club."

'Sommigen hebben belang dat het zo blijft'

Daarmee doelt de oud-voetballer van onder meer Ajax op de hele organisatie. "Sommige mensen hebben er belang bij dat het in stand gehouden wordt. Want ja, het is toch wel interessant om mee te kunnen praten, maar dan ga je eigenlijk aan het clubbelang voorbij. En dat is zo jammer. Je hoort al jaren dat het heel langzaam verloopt voordat iemand beslissingen kan nemen. Dus dat is één onderdeel. En ja, nou... daarnaast is het natuurlijk ook een beetje gokken en verliezen."

"Je hoopte dat Johnny met zijn Ajax-achtergrond, dat hij het wel op zou pakken. En ja, dat is hem helaas ook niet gelukt", gaat Van Halst verder. Ziet hij het goedkomen? "Nou, voor dit seizoen wordt het heel lastig en dat is Ajax niet gewend. Ajax heeft in de kernwaarden staan: wij zijn de beste. Misschien moeten ze dat aanpassen in: wij willen altijd de beste proberen te zijn."

Verkeerde verwachtingen

Alex Pastoor kijkt al tijden van een afstandje naar de puinhoop bij Ajax. Hij denkt vooral dat het met de verwachtingen in de Johan Cruijff ArenA te maken heeft. "Ik denk dat het een optelsom is van diverse factoren. En dat uiteindelijk het verkeerde verwachtingsmanagement als een foute saus daar overheen gezeten heeft."

"Ik denk dat het uitgangspunt altijd moet zijn voor een trainer: de kwaliteiten of het gebrek daaraan van je spelersgroep. En daarop ga je baseren hoe je wilt voetballen. En aan de buitenkant kun je dan verkondigen wat de verwachtingen daarvan zijn", licht Pastoor toe.