Ajax moet na het vertrek van John Heitinga op zoek naar de achtste trainer in nog geen 3,5 jaar. De trainer werd donderdag ontslagen na de 3-0-nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. De Amsterdamse club is de afgelopen jaren een trainerskerkhof gebleken.

Sinds het vertrek van Erik ten Hag diende geen enkele coach zijn contract uit bij Ajax. Ten Hag nam in de zomer van 2022 afscheid met de landstitel en vertrok naar Manchester United, waar hij na twee jaar ontslagen werd.

Alfred Schreuder werd na ruim een half jaar ontslagen bij Ajax. Vervolgens stond Heitinga bijna een half seizoen als interim-coach voor de spelersgroep. De oud-verdediger kreeg geen vast contract aangeboden. Ajax koos voor Maurice Steijn, die na 131 dagen alweer moest vertrekken.

Steijn werd tijdelijk opgevolgd door zijn assistent Hedwiges Maduro, die al snel weer moest plaatsmaken voor interim-trainer John van 't Schip.

Francesco Farioli

Ajax koos vervolgens voor Francesco Farioli. De Italiaan zag aan het einde van het afgelopen seizoen onvoldoende perspectief bij de club uit de hoofdstad en werkt inmiddels als hoofdtrainer bij FC Porto.

Met Heitinga als hoofdtrainer werd Ajax de afgelopen maanden niet succesvol. In de Champions League liep het niet goed met Ajax, er werd telkens kansloos verloren. Ook in de competitie leed Ajax teveel puntenverlies om mee te blijven doen om de twee bovenste plekken die rechtgeven op Champions League.

Opvolger

Ten Hag werd na zijn vertrek bij Ajax ontslagen bij United en Bayer Leverkusen en staat op dit moment bij geen club onder contract. Voor veel fans van Ajax is hij de gedroomde opvolger van Heitinga. Ajax heeft echter niet zoveel meer te besteden als toen Ten Hag in januari 2018 als hoofdtrainer van Ajax debuteerde.

Alex Kroes

Ten Hag is wel een goede bekende van Alex Kroes, de technisch directeur die zijn positie per direct ter beschikking heeft gesteld, maar op verzoek van de raad van commissarissen zijn aan het einde van het seizoen aflopende contract uitdient als er nog geen opvolger voor hem is gevonden.

De opvolger van Kroes wordt de vierde technisch directeur van Ajax sinds Marc Overmars, die begin 2022 na grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken. Ajax stelde vervolgens Gerry Hamstra als tijdelijke opvolger aan en ontsloeg Sven Mislintat in september 2023 omdat er veel onvrede was over de spelers die de Duitser naar Amsterdam had gehaald.

