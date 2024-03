Vermoedelijke opstellingen PSV en Feyenoord: beide trainers sleutelen noodgedwongen aan basiself

Koploper PSV neemt het zondag in het eigen Phillips Stadion op tegen achtervolger Feyenoord. Het gat tussen de nummer een en twee is tien punten. Peter Bosz kan met zijn ploeg dus de definitieve nekslag uitdelen aan de manschappen van Arne Slot. Er zijn de nodige personele problemen bij PSV en Feyenoord, dus moeten beide trainers noodgedwongen wisselen. Check hieronder de vermoedelijke opstellingen van beide teams.

Bij PSV ontbreekt hoe dan ook middenvelder Ismael Saibari, terwijl achter de naam van Joey Veerman een vraagteken staat. Daartegenover staat wel de terugkeer van Guus Til, maar het is niet aannemelijk dat hij zondag start. PSV kan verder niet beschikken over de al langer afwezige Noa Lang.

Over Veerman zei Bosz vrijdag: " Of hij er zondag bij is, weet ik morgen (zaterdag, red.) pas. Ik heb hem vandaag niet gezien, want hij is ziek."

'Dikke sigaar', dé beloning voor Peter Bosz na PSV - Feyenoord Peter Bosz bereidt zich voor op de topper met Feyenoord van aanstaande zondag. Een duel waarin een afstand van 13 punten ten opzichte van Feyenoord gerealiseerd kan worden. Bosz weet zichzelf in ieder geval wel te belonen: hij haalt een mooie sigaar uit de doos bij drie punten.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Feyenoord

Volgens het Algemeen Dagblad vormen Jerdy Schouten, Malik Tillman en Isaac Babadi het middenveld bij afwezigheid van Veerman en Saibari.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Babadi; Bakayoko, De Jong en Lozano

Hartman keert terug bij Feyenoord

Feyenoord speelde donderdag nog in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen. De Rotterdammers wonnen met 2-1 en bereikten de finale, maar zagen Calvin Stengs uitvallen met een knieblessure. De eerste geluiden zijn dat de schade meevaalt, alleen het duel met PSV op zondag komt nog te vroeg.

Opluchting voor Feyenoord: schade bij Calvin Stengs 'valt gelukkig mee' Alle Feyenoorders kunnen opgelucht ademhalen. Calvin Stengs, die tegen FC Groningen met een lelijke blessure van het veld werd gehaald, schijnt oké te zijn. Toen Stengs op een brancard de grasmat verliet, zat de schrik er goed in.

Wel heeft trainer Slot linksback Quillindschy Hartman terug. Hij was ziek in het duel met FC Groningen en werd vervangen door Marcos López, die geen al te beste indruk achterliet en in de rust werd gewisseld.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen PSV

Op het middenveld vervangt Ramiz Zerrouki de geblesseerde Stengs, terwijl Bart Nieuwkoop wederom als rechtsbuiten zal starten. Dat deed hij iets meer dan een maand geleden ook in het bekertoernooi, toen Feyenoord met 1-0 van PSV won.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Wieffer, Timber; Nieuwkoop, Giménez en Paixão