Feyenoord moet diep gaan tegen KKD-club FC Groningen, maar gaat dankzij invallers naar bekerfinale

Feyenoord moest donderdagavond heel diep gaan om de finale van de KNVB Beker te halen en had zelfs invallers nodig om KKD-club FC Groningen te verslaan. Feyenoord schrok zich rot toen Groningen in de eerste helft op voorsprong kwam. Door goals van David Hancko en Ondrej Lingr werd het op het nippertje 2-1.

FC Groningen was, na de uitschakeling van SC Cambuur tegen NEC, de laatste KKD-ploeg in de TOTO KNVB Beker. Er stond hen wel een zware kluif te wachten; tegen Feyenoord ín De Kuip. Maar vanaf de aftrap lieten de piraten uit Groningen zien niet onder de indruk te zijn van de sfeer die daar hing. Al na veertig seconden was daar de eerste kans voor Groningen; Luciano Valente pikte de bal op bij het middenveld en schoot als eerste op goal. Rakelings voorlangs.

Tien minuten later diende de volgende grote kans zich alweer aan voor de uitploeg; Wieffer werd van de bal gezet door Leandro Bacuna en Thom van Bergen. Bacuna dribbelde vervolgens door en schoot op de paal, Feyenoord kwam daar goed weg. De thuisploeg was sowieso vrij slordig in de eerste helft en daar maakte Groningen dankbaar gebruik van. Buiten dat trainer Dick Lukkien hoge druk speelde, kreeg zijn ploeg meer dan eens ook gewoon de bal in de voeten geschoven.

Voorsprong Groningen

In de 32e minuut scoorde Groningen de 1-0. Een voorzet van Leandro Bacuna werd weg gekopt maar kwam pal voor de voeten van Laros Duarte. Duarte schoot op goal, en door het van richting veranderen van dat schot door Thomas Beelen, was Timon Wellenreuther kansloos. De 1200 meegereisde fans gingen uit hun dak. Feyenoord was in de individuele acties beter, maar werd op felheid afgetroefd. Het tempo moest omhoog, want ze liepen zich steeds stuk rond de zestien van Groningen.

In de tweede helft zorgde Slot er ook voor dat er meer felheid in de ploeg kwam. Direct na rust kwam er een levensgrote kans voor Feyenoord, waarbij de bal zelfs van de lijn gehaald moest worden na een schot van Minteh. Wederom was er gevaar voor Feyenoord via Minteh, die erg goed speelde. Hij was alleen nog wat ongelukkig in de afwerking want nog geen twee minuten later schoot hij de bal verwoestend hard in het zijnet.

Gelijkmaker

In de 61e minuut maakte Feyenoord de gelijkmaker. De directere spelopvatting zorgde voor meer voorzetten en dat werkte goed. Een perfect afgemeten voorzet werd bij de tweede paal binnengelopen door David Hancko, die perfect van zijn directe tegenstander was weggelopen. De Kuip ontplofte en het geloof groeide weer.

Legio kansen

Daarna was het eigenlijk wachten op een goal van Feyenoord. De thuisploeg ging erop en erover na de 1-1, waar Groningen met man en macht probeerde een verlenging eruit te slepen. Minteh bleef maar naar binnen snijden op rechts maar de goal wilde maar niet vallen. Geduld was een schone zaak voor de Rotterdammers.

Moe gestreden Groningen

Rond de 80e minuut ging Slot wisselen; Ondrej Lingr en Ramiz Zerrouki kwamen erin, de ongelukkige Ueda speelde zo weer geen wedstrijd vol. Dat bleek de gouden wissel te zijn; Lingr tikte in de 82e minuut een afgemeten, scherpe voorzet van Ivanusec (die ook was ingevallen in de tweede helft) binnen. Feyenoord was veel sterker in de tweede helft en kreeg daarmee eindelijk wat het verdiende; de voorsprong. Ze konden de finale al ruiken, Groningen was gebroken.

Feyenoord overleefde de slotfase met gemak en had zelfs nog kansen op de 3-1. Die werd niet meer gescoord door een geweldige dubbele redding van Jurjus. De Rotterdammers staan in de finale van de KNVB Beker, waarin zij het in eigen huis opnemen tegen NEC. De vraag is nog wel of Calvin Stengs daar bij is. Hij viel in de slotfase uit met een op het oog zware blessure.