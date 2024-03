Luuk de Jong uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand

Na een zeer sterke maand is Luuk de Jong uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De spits van PSV was daarin betrokken bij vele doelpunten van de Eindhovenaren.

PSV pakte in de maand februari tien punten uit vier wedstrijden. Alleen tegen Ajax werd er gelijkgespeeld in plaats van gewonnen. FC Volendam en PEC Zwolle werden zelfs dik verslagen. In vier duels scoorden de Brabanders maar liefst vijftien keer.

Bij ongeveer de helft van die goals was De Jong betrokken. Vijf doelpunten kwamen van hem. Twee daarvan kwamen van zijn hoofd, twee met links en eentje met rechts. Daarnaast gaf hij nog twee assists.

Het is de tweede keer dat De Jong deze prijs in ontvangst mag nemen. In april 2023 werd hij ook verkozen tot Speler van de Maand. Ruben van Bommel won de prijs voor Talent van de Maand februari in de Eredivisie.

𝗟𝘂𝘂𝗸 𝗱𝗲 𝗝𝗼𝗻𝗴 is Eredivisie Speler van de maand februari! 👏🏆 — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2024

Aankomend weekend speelt PSV de eerste wedstrijd van maart. Dat is gelijk een belangrijke. Feyenoord komt namelijk op bezoek in Eindhoven. Met nog elf duels te gaan is het verschil tussen de twee teams momenteel tien punten.