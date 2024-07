Vermoedelijke opstelling Spanje én Frankrijk in halve finale van EK bekend

Nog een paar uurtjes en dan begint de eerste halve finale van het EK, die tussen Spanje en Frankrijk. De Spanjaarden beschikken over wat personele problemen met schorsingen en een blessure, terwijl de tegenstander een voltallige selectie beschikbaar heeft. Hieronder vind je de vermoedelijke opstelling van Spanje en Frankrijk.

Spanje mist Pedri door een blessure. De middenvelder van Barcelona werd in de kwartfinale tegen Duitsland (2-1 winst na verlenging) letterlijk de wedstrijd uit geschopt door Toni Kroos, die daar geen kaart voor kreeg. Dani Olmo, zijn vervanger dat duel, scoorde en wordt dinsdagavond in de basis elf verwacht.

Puzzel achterin

Achterin moet de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente ook puzzelen. Dani Carvajal en Robin Le Normand zijn geschorst. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat de 38-jarige Jesús Navas een basisplaats, net als de vier jaar jongere Nacho Fernández. Alvaro Morata is er gewoon bij, aangezien de gele kaart die naar hem leek te gaan tegen Duitsland vrijdag niet voor hem bedoeld was.

Vermoedelijke opstelling Spanje

Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Williams (bron: UEFA)

Didier Deschamps kan kiezen

Bij tegenstander Frankrijk zijn er geen zorgen over blessures of schorsingen. Iedereen is beschikbaar. Wel speelt sterspeler Kylian Mbappé nog altijd met een masker vanwege zijn gebroken neus. Dat masker en Mbappé lijken vooralsnog geen vrienden, omdat de Fransman er veel hinder van ondervindt. Ondanks dat is Mbappé natuurlijk een van de eersten die de Franse bondscoach Didier Deschamps op het wedstrijdformulier zet.

De Fransen hebben nog geen velddoelpunt gescoord en het spel is niet om over naar huis te schrijven. Toch heeft het team daar zelf maling aan. "We staan ​​in de halve finales en dat moeten we niet als vanzelfsprekend beschouwen, ook al zijn we er de laatste tijd misschien aan gewend", sprak Deschamps na de kwartfinale tegen Portugal. "Nu gaan we het (EK, red.) winnen."

Vermoedelijke opstelling Frankrijk

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Camavinga, Griezmann; Kolo Muani, Mbappé (bron: UEFA)