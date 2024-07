Unieke foto van 'enorm verlegen' Lionel Messi en baby Lamine Yamal gaat tijdens EK de wereld over

Een bijzondere foto van twee bijzondere voetballers maakt de laatste dagen de tongen los. Het gaat om een afbeelding uit 2007, waar het dan nog supertalent Lionel Messi een baby vasthoudt. Die baby blijkt EK-sensatie Lamine Yamal (16) te zijn.

Het gaat om een foto uit 2007, die gemaakt is voor de Spaanse krant SPORT. We zien een bijna onherkenbare Lionel Messi, dan ook pas 20 jaar oud. De foto werd gemaakt vanwege een samenwerking tussen de krant en kinderrechtenorganisatie UNICEF, dat toen sponsor was van FC Barcelona. Op de foto is ook baby Yamal, pas een paar maanden uit, en de moeder van het supertalent te zien.

Toen de vader van Yamal de foto plaatste op zijn eigen Instagram met de tekst 'het begin van twee legendes', ging de zoektocht naar het verhaal achter de foto van start. Volgens de maker van de foto, konden families zich inschrijven voor een fotoshoot met Barcelona-spelers. Uiteindelijk werd dus ook de familie van Yamal uitgeloot, zo vertelt de fotograaf Joan Monfort in gesprek met The Associated Press.

Verlegen Lionel Messi

De fotograaf herinnert zich nog goed dat Messi enorm verlegen was tijdens de fotoshoot. "Hij kwam uit de kleedkamer en plotseling stond hij in een andere kleedkamer met een plastic bak vol water en een baby erin." Die baby is dus Lamine Yamal. "Messi wist in het begin niet eens hoe hij hem vast moest houden."

Yamal blinkt uit op EK

Met Spanje imponeert Yamal dit EK. De pas 16-jarige is een van de smaakmakers van de Spaanse ploeg, die dinsdagavond speelt tegen Frankrijk. De winnaar neemt het zondagavond op tegen of Engeland, of Nederland. Het kan dan een geweldig weekend worden voor Yamal, want hij viert op zaterdag zijn zeventiende verjaardag.

