Spanje eerste finalist EK na overwinning op Frankrijk en falende Kylian Mbappé

Spanje is de eerste finalist van het EK 2024. De drievoudig Europees kampioen won in een zinderend voetbalgevecht van Frankrijk: 2-1. Spanje speelt zondag de finale tegen Nederland of Engeland.

Vanaf het eerste fluitsignaal was het vuurwerk in de Allianz Arena, het stadion van Bayern München. Spanje kreeg de eerste mogelijkheid via Fabian Ruiz. De middenvelder kopte echter een prima voorzet van Lamine Yamal van dichtbij over.

Eerste velddoelpunt Frankrijk

Aan de andere kant was het vijf minuten later wel raak. Bijna een exacte kopie van de kans van Ruíz ging er bij de Fransen in. Kylian Mbappé - zonder masker - lepelde de bal op het hoofd van Randal Kolo Muani, die het eerste velddoelpunt namens Frankrijk dit EK maakte.

Video | Bekijk hier alle doelpunten bij Spanje - Frankrijk (2-1) Spanje won dinsdagavond met 2-1 van Frankrijk in de halve finale van het EK na een zinderende eerste helft. Alle doelpunten vielen in het eerste halfuur. Zeker de treffer van Lamine Yamal (16 jaar) was van grote klasse.

Daarna leek het wachten op een tweede Franse goal. De vice-wereldkampioen liet zich aanvallend veel meer gelden dan de rest van het toernooi en was vlijmscherp in de counter. Nacho Fernandez blokte met zijn knie een inzet van Mbappé. Dat bleek achteraf gezien een belangrijke redding.

Spanje draait de boel om

Want de gelijkmaker kwam na iets meer dan twintig minuten spelen. Die kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Lamine Yamal liet nog maar eens zien wat voor vreselijk goed talent hij is. De 16-jarige Spanjaard draaide kort weg naar zijn linker en haalde vernietigend uit. Het resultaat mocht er wezen: een bal schitterend in de kruising.

Video | Lamine Yamal scoorde een jaar geleden wonderschone goal op EK onder 17 tégen Frankrijk Lamine Yamal was dinsdagavond trefzeker in de halve finale van het EK voetbal. De 16-jarige aanvaller scoorde namens Spanje op prachtige wijze de 1-1 tegen Frankrijk. Een jaar eerder scoorde hij ook tegen Frankrijk, maar toen tegen de onder 17.

Amper bekomen van de schrik lag zelfs de 2-1 van Spanje er alweer in. Dani Olmo speelde zichzelf goed vrij en schoot de bal via de Fransman Jules Koundé in. Een snelle ommekeer van de Spanjaarden. De landen gingen na 45 interessante minuten rusten.

Falende Kylian Mbappé

Na rust liet Frankrijk zich nog meer zien in aanvallend opzicht. Toch stond het vizier keer op keer niet op scherp, met name bij sterspeler Kylian Mbappé. Zijn cijfers zeggen genoeg op EK's: één goal in negen wedstrijden. De toekomstig spits van Real Madrid kon zijn nieuwe teamgenoten niet pijn doen en vond een keer Unai Simon en schoot bij een andere kans de bal bijna het stadion uit.

Spanje maakt wedstrijd dood

Tegen het einde van de wedstrijd werden de Fransen wanhopiger en de Spanjaarden slimmer. Zij hielden het balletje bij zich en dus moest Frankrijk overtredingen maken. Daardoor lag het spel veel stil en sjokte de eerste halve finale naar zijn einde, met Spanje als winnaar. Aan het einde van de wedstrijd klonk het 'olé' toen de bal van voet naar voet ging. Woensdag weten de Spanjaarden wie de tegenstander is in de finale, Nederland of Engeland.

