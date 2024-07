Duitsland vliegt er spijkerhard in tegen Spanje: huilende Pedri uit kwartfinale geschopt op EK

Duitsland - Spanje is het mooiste affiche in de kwartfinales. Dat Spanje een geduchte tegenstander is, dat hebben ze in Duitsland goed in de oren geknoopt. Het gastland hanteerde de botte bijl in openingsfase en daar was de Spanjaard Pedri het slachtoffer van.

Na een paar minuten moest de middenvelder van FC Barcelona al met een blessure in tranen naar de kant. Kort daarvoor was hij vol op de knie geraakt door Toni Kroos, die verrassend genoeg geen gele kaart kreeg van Anthony Taylor. Vlak na die overtreding kreeg ook buitenspeler Lamine Yamal een flinke schop. Hij kan wel verder, maar de Spanjaarden waren gepikeerd door het felle begin van Duitsland.

Eerste gele kaart

Dani Olmo was de vervanger van Pedri en hij kreeg ook al vrij snel een pittige overtreding te verduren. Dat leverde Antonio Rüdiger wel een gele kaart op. De Duitse verdediger is geschorst voor een eventuele halve finale. Ook David Raum ging op de bon, net als de Spanjaard Robin Le Normand.

Ticket voor halve finale EK

De winnaar van deze kwartfinale neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van Frankrijk - Portugal. Die wedstrijd wordt later deze vrijdagavond om 21.00 uur gespeeld. Nederland zit aan de andere kant van het schema en speelt zaterdagavond tegen Turkije (21.00 uur)

