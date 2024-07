Antoine Griezmann is geïrriteerd door lekken van beelden van Franse strafschoppen: 'Bedankt voor de info!'

Antoine Griezmann is niet te spreken over het feit dat Franse media beelden van de training van de nationale ploeg hebben gedeeld. Op sociale media verschenen meerdere video's waarop was te zien hoe de internationals strafschoppen oefenen met oog op de halve finale van het EK tegen Spanje.

Een aantal spelers van Frankrijk nemen na afloop van de reguliere training nog een aantal keer aan vanaf elf meter. Dat daar beelden van zijn gemaakt is niet gek, want de pers (waaronder de Spaanse journalisten) was op dat moment welkom.

Falende Kylian Mbappé en Antoine Griezmann bezorgen halve finalist Frankrijk bizarre statistiek op EK Frankrijk heeft door de gewonnen penaltyserie tegen Portugal in de kwartfinales voor een opmerkelijke statistiek gezorgd. De aanvallers, waaronder sterren Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, hadden het vizier opnieuw niet op scherp staan, maar dat werd 'Les Bleus' dus niet fataal. De Fransen hebben de halve finales gehaald zonder een normaal doelpunt te maken.

'Bah, super!'

Toch kreeg uitgerekend het Franse RMC Sport ervan langs dat de beelden van de strafschoppen deelden via sociale media. Griezmann was niet te spreken over de verspreiding van de informatie op het internet. "Bah, super! Bedankt voor de informatie", schreef de Franse superster via zijn account op X.

Bah super ! Merci pour l'info ! — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 6, 2024

Belangrijk wapen

In totaal zijn er tien spelers te zien die aanleggen vanaf de penaltystip. De meest opvallende strafschop was van Youssouf Fofana die de bal over het doel schoot. Verder passeerde de andere nemers wel de wisselende doelmannen.

Het benutten van alle vijf de pogingen in strafschoppenreeks tegen Portugal zorgde ervoor dat Frankrijk zich meldde bij de laatste vier van dit toernooi. Voor de ploeg van Didier Deschamps is het niet te hopen dat het lekken van de beelden in de halve finale problemen op gaat leveren.

Halve finales

Dinsdagavond neemt Frankrijk het op tegen Spanje die dit toernooi veel indruk maken voor een plek in de finale. Opvallend genoeg was Kylian Mbappé de enige die tot dusverre tot scoren kwam. Terwijl de Spanjaarden al elf keer het net hebben gevonden. Een eventuele strafschoppenserie kan vanwege het moeilijk tot scoren komen van Frankrijk eventueel opnieuw de doorslag geven.

Alles over het EK

