Álvaro Morata zorgt zelf voor nieuwe rel in Spanje met bijzonder interview: 'Hij is een schande voor ons land'

De discussie over de spits en tevens aanvoerder van het Spaanse elftal Álvaro Morata suddert door, maar is nu door eigen toedoen flink opgelaaid in Spanje. De Atlético Madrid-aanvaller opperde namelijk in een interview dat hij waarschijnlijk gaat stoppen in het nationale elftal omdat in Spanje "niets en niemand gerespecteerd wordt". De kritieken barsten daarom vlak voor de halve finale van het EK tegen Frankrijk los. "Morata is een schande voor Spanje."

De spitsendiscussie beleeft in Spanje een nieuwe aflevering. Jarenlang is Morata niet onomstreden en veel Spanjaarden en critici zien liever een andere spits. Morata zou te weinig scoren en anderen ook niet beter laten voetballen. Zelfs een typische pinchhitter als Joselu wordt liever als Spaanse aanvalsleider gezien dan de Atlético Madrid-spits.

Morata wil Spanje verlaten

Het verleidde Morata om 48 uur voor de clash met Frankrijk in de halve finale van het EK nogmaals zijn beklag te doen. In een interview met EL MUNDO zei de spits dat hij het niet begrijpt waarom hij telkens wordt 'aangevallen'. "Uit de grond van mijn hart snap ik niet waarom iedereen mij beschuldigt van slachtoffergedrag. De kritiek blijft maar aanhouden. Het lijkt alsof niemand in Spanje respect voor mij heeft."

Hij wil daarom graag op 31-jarige leeftijd nog een transfer maken en graag buiten Spanje. "Hier wordt niets en niemand gerespecteerd. De kans is groot dat ik wegga bij Atlético Madrid. Ook zal dit waarschijnlijk mijn laatste toernooi zijn met de Spaanse selectie. Het zou goed kunnen dat ik na dit EK stop."

Nieuwe rel in Spanje door interview Morata

Niet geheel onverwacht reageren Spaanse media furieus op de woorden van Morata. "Hij voelt zich onbegrepen, maar hij moet zelf toch ook weten dat dit aanvoerder onwaardig is. Zo'n interview en dan praten over jezelf en jouw carrière, terwijl je zou moeten praten over de wedstrijd tegen Frankrijk en het team", is een van de commentaren.

Sommige kritieken gaan een stuk verder en spreken over hoe 'schandalig' het is dat Morata het rode Spaanse shirt draagt. "Maar goed ook dat hij stopt bij Spanje. Wat een huilbaby. Hij blijft maar klagen dat hij niet gerespecteerd wordt en dat hij buiten Spanje meer gewaardeerd wordt. Nou we zullen je niet missen", zijn de woorden van dit opiniestuk, dat in sterke bewoordingen wel het gevoel beschrijft van veel Spanjaarden.

Spaanse commentaren: 'Morata is onvolwassen en aanvoerder-onwaardig'

"Je zou trots moeten zijn om het shirt van La Roja te dragen. Zeker als aanvoerder hoor je je als boegbeeld van de selectie te gedragen. Wat hij heeft gedaan zo vlak voor die oh zo belangrijke wedstrijd tegen Frankrijk is verwerpelijk en onvolwassen. Deze aanvoerder vertegenwoordigt ons land niet."

Bondscoach Luis de la Fuente beschermt Morata

Volgens sommige media als SPORT zorgen de uitspraken van Morata andermaal voor problemen in de selectie. Toch lijkt het Spaanse elftal naar buiten toe meer als geheel dan ooit. Een belangrijke reden daarvan is bondscoach Luis de la Fuente. Hij beschermt zijn spelers tot en met en schokte eerder al door Morata aanvoerder te maken. Alle spelers uiten naar buiten toe hoe blij ze zijn met Morata als capitano.

Op de persconferentie richting Frankrijk wil De la Fuente nog wel wat kwijt over Morata-gate. "Wij staan totaal achter hem en wat hij heeft gezegd. De behandeling van Morata is volledig ongerechtvaardigd. Morata is een voorbeeld in alles, zowel als voetballer als mens. Hij is onze aanvoerder en heeft onze volledige steun."

Alleen kritiek op Morata bij herboren Spanje

De la Fuente hoopt zo op het wij tegen zij-principe. Eerder liet de bondscoach al weten te geloven in het totale mens-principe van Louis van Gaal. "Ik kijk altijd eerst naar de mens, daarna naar de voetballer." Het levert succes op en Spanje is als herboren zo vlak voor de halve finale tegen Frankrijk. De Spanjaarden hebben het nieuwe nationale team omarmd. Dan blijft over die ene 'vervelende' aanvoerder en spits. Alleen de winnende tegen de Fransen kan ook die twijfel wegnemen.

