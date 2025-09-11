Het transferbeleid van Ajax ligt zwaar onder vuur. Hans Kraay Jr. haalt in zijn column bij Voetbal International snoeihard uit naar de clubleiding. Volgens hem ontbreekt er iedere logica achter de keuzes die directeur Alex Kroes deze zomer maakte, waardoor talenten worden geblokkeerd en het elftal juist uit balans is geraakt.

Ajax haalde deze zomer flink wat aanvallende versterkingen binnen. Raúl Moro en Oscar Gloukh kwamen erbij, terwijl ook Kasper Dolberg op de valreep terugkeerde naar Amsterdam. Volgens Kraay zorgt dat voor een overvolle voorhoede en dreigt de club juist zijn eigen talenten te blokkeren.

Een van de grootste zorgen van de analist is Rayane Bounida. De 18-jarige Belg maakte dit seizoen zijn officiële debuut in Ajax 1, maar kreeg tot nu toe slechts een minuut speeltijd in het uitduel met FC Volendam. Ondertussen blinkt hij in Jong Ajax wel uit met twee goals en een assist in vijf wedstrijden.

'Daarvan heeft Ajax er al genoeg'

Volgens Kraay is Gloukh daar de oorzaak van. "Ajax wilde een nummer 10, en dat is Gloukh niet, want hij speelde bij RB Salzburg grotendeels als linksbuiten. En daarvan heeft Ajax er al genoeg. Hij staat de ontwikkeling van parel-in-de-dop Bounida flink in de weg", stelt het vertrouwde gezicht van ESPN.

De analist vindt dat Ajax dubbelingen heeft gecreëerd op posities die al goed bezet waren. "Op links had je Mika Godts en Oliver Edvardsen, op rechts Steven Berghuis. Dan kun je daar eventueel Moro bij zetten. Maar Gloukh erbij halen is echt onnodig", is hij van mening.

Heimwee naar Henderson

Volgens Kraay is het grootste pijnpunt het middenveld. Daar werd de plek van de vertrokken Jordan Henderson volgens hem totaal niet goed ingevuld. De Engelsman werd vorig seizoen nog uitgefloten, maar bracht in de ogen van de analist wel rust en balans in het elftal.

Na diens vertrek koos Ajax voor James McConnell, een jonge huurling van Liverpool. Voor Kraay een onbegrijpelijke beslissing. "De Ajax-leiding heeft de plank volledig misgeslagen met de opvolging van Henderson", stelt hij. "In plaats van een ervaren regelaar komt er nu een jongen bij die zijn sporen nog helemaal niet verdiend heeft", sluit hij zijn column af.

Loodzwaar programma wacht Ajax

De kritiek komt op een moment dat Ajax zich moet herpakken. Zaterdag wacht eerst het thuisduel met PEC Zwolle, daarna volgt een zware Europese avond tegen Internazionale in de Johan Cruijff ArenA. Vervolgens moet Ajax op bezoek bij PSV in Eindhoven. Juist in die reeks zal blijken Kraay het aan het juiste eind heeft.

