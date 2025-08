In Sittard groeit het vertrouwen stap voor stap. Waar Fortuna jarenlang bekendstond als een club die elk seizoen moet knokken voor lijfsbehoud, is er nu sprake van realistische ambitie. Na een stabiel vorig jaar en een zomer vol veranderingen en nieuwe gezichten, hopen de Limburgers opnieuw op een solide jaar. Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink schetst een beeld van Fortuna Sittard.

Fortuna Sittard kijkt terug op een uitstekend vorig seizoen. De elfde plek, met een ruime marge van vijftien punten boven de degradatiestreep, is voor de Limburgers een resultaat waar vooraf direct voor getekend zou worden. Onder leiding van Danny Buijs is er zichtbaar progressie geboekt, en die positieve lijn is na de zomerstop direct doorgetrokken.

Prima voorbereiding

De voorbereiding ziet er veelbelovend uit: overwinningen op STVV (2-1), Team VVCS (5-1) en SV Elversberg (2-3), die op een haar na promotie afdwongen naar de Bundesliga, wijzen op een scherpe start. De nederlaag tegen TOP Oss was een flinke tegenvaller, maar bleek een waardevolle wake-up call waarna Fortuna zich weer wist te herpakken. Vooral de sterke wedstrijd tegen Bayer Leverkusen, ondanks de kleine 2-1 nederlaag, laat zien dat dit elftal hun huid zelfs tegen een tegenstander van Champions League-niveau duur kan verkopen.

Toch is het niet allemaal rozengeur. De selectie is flink op de schop gegaan met het vertrek van dragende krachten als Ezequiel Bullaude, Mitchell Dijks, Allesio Da Cruz en vooral verdediger Rodrigo Guth. Daarbovenop dreigt het vertrek van Alen Halilovic, waardoor het geraamte van de ploeg flink gewijzigd is.

De technische leiding heeft dit verlies echter aardig gecompenseerd, met de terugkeer van publiekslieveling Paul Gladon, eerste keeper Mattijs Branderhorst en versterkingen als Ivan Marquez en Dimitrios Limnios. Stuk voor stuk spelers met het gewenste Eredivisie-niveau. Daarnaast zijn ook Justin Hubner (21) en Marko Kerkez (25) binnen gehaald.

Fortuna kan verrassen

Wel blijft de selectie smal, en dat maakt het noodzakelijk dat er nog gericht wordt doorgepakt op de transfermarkt. De basis is sterk genoeg om handhaving opnieuw veilig te stellen, zeker met een trainer als Buijs die zijn teams altijd moeilijk te verslaan weet te maken.

Met één of twee gerichte versterkingen extra mag Fortuna zelfs voorzichtig omhoog kijken: het linkerrijtje lijkt dit jaar haalbaarder dan ooit. De verwachtingen zijn in Limburg weliswaar nuchter, maar een ambitieuze ploeg als Fortuna Sittard kan zomaar voor een verrassing zorgen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.