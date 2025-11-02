Na Premier League heeft Liverpool, na vier opeenvolgende nederlagen, eindelijk weer eens gewonnen. Tegen Aston Villa werd het 2-0. Aanvoerder Virgil van Dijk reageerde na afloop op de recente, bizarre periode van de club en de enorme kritiek die daarop volgde.

"Zelfs in goede tijden moeten we doorgaan en niet verslappen. Wat me vooral de laatste weken opviel, is dat er veel 'ruis' is waar we geen controle over hebben, maar waar we als team wel mee moeten omgaan. Sommige van die meningen zijn ronduit belachelijk, maar we moeten ermee dealen. Die externe ruis kan bepaalde spelers of de groep natuurlijk beïnvloeden", zei Van Dijk na afloop van de wedstrijd.

'Misschien worden de mensen het zat'

"Het draait erom dat we bij elkaar blijven. Ik heb de laatste wedstrijden, omdat ik altijd interviews moet geven, vaak hetzelfde gezegd. Misschien worden mensen dat zat. Onze fans waren dat de laatste weken bijvoorbeeld al, maar het is de enige weg. We gaan het veld niet op om te verliezen. We gaan niet het veld op om teleurgesteld te zijn of om de fans teleurgesteld naar huis te laten gaan. We willen keihard werken en wedstrijden winnen, maar niets is gegarandeerd. Je speelt in de Premier League, op het hoogste niveau, in de beste competitie ter wereld. Het is moeilijk om kalm te blijven, maar dat moet wel als je terug naar de top wilt."

'Iedereen denkt het beter te weten'

Volgens Van Dijk is het nu tijd om door te gaan. "Nooit te euforisch worden, nooit te diep in de put zitten. We leven in een wereld waarin iedereen zijn mening mag hebben en iedereen denkt het beter te weten. We moeten proberen ons daarvan af te sluiten en ons te richten op het harde werk dat we hebben geleverd. Vorig seizoen hoorde je geen negatieve dingen en leek het alleen maar zonneschijn. Nu, door wat er buiten werd gezegd, leek het alsof we tegen degradatie zouden vechten. Zo werkt de wereld nu eenmaal," aldus de Nederlandse verdediger.

