Virgil van Dijk-quiz: wat weet jij over dé leider van Oranje en Liverpool?

Virgil van Dijk is zonder twijfel een van de beste verdedigers van zijn generatie en een echte leider op het veld. Met zijn sterke fysieke uitstraling, uitstekende positionering en verdedigende kwaliteiten heeft hij zowel bij Liverpool als het Nederlands elftal een sleutelrol. Maar hoeveel weet jij eigenlijk over deze centrale verdediger?

De carrière van Virgil van Dijk kreeg jaren geleden een vliegende start toen hij bij Celtic indruk maakte, waarna hij via Southampton uitgroeide tot een wereldster bij Liverpool. In 2019 beleefde Van Dijk het absolute hoogtepunt door met Liverpool de Champions League te winnen, maar ook op persoonlijk vlak was het een bijzonder jaar: hij werd uitgeroepen tot UEFA Speler van het Jaar en eindigde als tweede bij de Ballon d’Or.

Dit is Virgil van Dijk: fabels over zijn relatie, vechten voor het leven én vraagtekens over toekomst Virgil van Dijk, jarenlang aanvoerder van Oranje en Liverpool, groeide in de Premier League uit tot een van ’s werelds beste verdedigers, ondanks dat Nederlandse topclubs hem ooit over het hoofd zagen. Er spelen tevens diverse kwesties: van geruchten over zijn relatie en een zware strijd voor zijn gezondheid tot aan langdurige onzekerheid over zijn toekomst. Dit weten we over Van Dijk.

Speel de Virgil van Dijk-quiz

Van zijn absolute doorbraak in Schotland tot zijn successen in Engeland: de carrière van Van Dijk zit vol hoogtepunten en boeiende verhalen. Hoe ziet zijn leven buiten het veld eruit? En welke mijlpalen heeft hij als aanvoerder van Oranje bereikt? Wij hebben acht pittige vragen voor je opgesteld om jouw kennis over Virgil van Dijk te testen. Ben jij een echte Van Dijk-expert? Probeer het en ontdek of je alle acht vragen goed beantwoordt. Veel succes!

Kampioenschap binnen handbereik

Van Dijk is bezig aan een uitstekend seizoen en zou dit op 20 april al kunnen bekronen met een kampioenschap in de Premier League. De overwinning van afgelopen weekend betekent dat Liverpool met nog zes wedstrijden te gaan een voorsprong van liefst dertien punten op Arsenal heeft. Om de titel binnen te halen moeten er twee dingen gebeuren: Arsenal verliest uit bij Ipswich Town en Liverpool wint bij Leicester City.

