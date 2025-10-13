Ze zeggen weleens dat het makkelijker is om een trainer te ontslaan dan om een spelersgroep te vervangen. Bij Equatoriaal-Guinea doen ze niet zo moeilijk en zijn samen met de bondscoach ook meerdere voetballers verbannen.

De voetbalbond van het Afrikaanse land reageert met harde hand op een staking. Equatoriaal-Guinea moest spelen tegen Malawi in het kader van de WK-kwalificatie. Donderdag zou het team in het vliegtuig moeten stappen voor het duel. Maar zoals wel vaker gebeurt in het Afrikaanse voetbal, claimden de spelers dat er bepaalde premies nog niet waren uitgekeerd.

Vliegtuig

Een ander pijnpunt was dat de vlucht aldoor werd uitgesteld, meldt Reuters. Eerst zou het vliegtuig op donderdag vertrekken,daarna werd het vrijdagmorgen, toen vrijdagmiddag. Met dat reisschema zou de selectie pas vlak voor de aftrap om 20.00 uur lokale tijd arriveren in het stadion. Niet wat je noemt een professionele voorbereiding op een interland.

Enkele sleutelspelers besloten dat ze al dit gerommel niet accepteerden en weigerden aan boord te gaan. De bond reageerde met weinig begrip. Bondscoach Juan Micha mocht vertrekken. En ze wilden vervolgens heel expliciet van spelers horen of ze zich zouden schikken in de situatie.

Ministerie van Sport

"Het Ministerie van Sport heeft spelers die zijn opgeroepen voor deze FIFA-wedstrijden en die denken dat ze hun land kunnen blijven verdedigen, de mogelijkheid gegeven om zich op een lijst te laten zetten', staat in een verklaring. "Anders wordt iedereen die dit niet doet, geacht zich te hebben teruggetrokken en maakt hij geen deel meer uit van de nationale ploeg."

Weinig internationals schreven hun naam op de lijst. Vergeleken met de spelersgroep voor de meest recente wedstrijd in de Nations Cup zijn alle voetballers op de lijst nieuwe namen. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malawi is overigens sowieso al beroofd van spanning, want Equatoriaal-Guinea kon zich al niet meer plaatsen voor het WK voetbal 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Malawi won met 3-0.