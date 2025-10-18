Hij was misschien wel de talentvolste Engelse voetballer die ooit op de velden rondliep, maar velen herinneren Paul Gascoigne vooral door zijn gedrag buiten de lijnen. De voormalig topvoetballer kende veel dieptepunten in zijn leven, mede door een zware alcoholverslaving. Nu heeft hij zelf een pijnlijke bekentenis gedaan in de Britse media.

De inmiddels 58-jarige Gascoigne zat meermaals in een afkickkliniek, maar het lukt hem simpelweg niet om te stoppen. De man die 57 interlands voor Engeland speelde wil nu open kaart spelen en heeft niets meer te verbergen, dus legt hij uit waarom hij zijn hele leven lang zal blijven drinken. "Ik ben niet veranderd", stelt hij in gesprek met The Mirror. "Ik zou ook niet weten hoe dat moet."

Balen van gevolgen

Gazza, zoals zijn bijnaam luidde, is zich er van bewust dat het hele land weet hoe diep hij soms zit. "Ik dronk omdat ik wilde drinken, dan baalde ik achteraf van de gevolgen die het had. Als ik nu zo'n terugval heb, dan ga ik niet meer wekenlang door zoals ik vroeger wel deed." Nu hij terugkijkt op zijn leven, realiseert hij zich namelijk dat hij zijn ouders heel veel verdriet heeft gedaan met zijn gedrag. "Maar daar denk je niet aan. Degene die je het meest pijn hebt gedaan, dat ben jij zelf."

Drie goede daden

Volledig afkicken van alcohol gaat Gascoigne naar eigen zeggen nooit meer lukken. Wel gebruikt hij cocaïne niet meer. En hij heeft een nobel streven voor zichzelf bedacht. "Ik probeer elke dag drie goede daden uit te voren", vertelt hij. Dat leerde de oud-voetballer tijdens gesprekken met andere alcoholisten. "Op zondag ga ik nu, in plaats van televisie kijken, vaak naar daklozen. Ik geef ze dan een broodje, geld en sigaretten."

Dat de voormalig voetballer nu zo openhartig is, is geen toeval. Er verschijnt volgende week namelijk een boek (Paul Gascoigne Eight) over zijn leven. En hoewel hij miljoenen heeft verbrast en een huwelijk op de klippen zag lopen, mede door zijn gedrag, kijkt hij niet met wrange gevoelens terug op zijn problemen. "Ik heb geen spijt."

Trauma als 10-jarige

De Engelsman speelde voor onder meer Tottenham Hotspur, SS Lazio en Glasgow Rangers. Mede door problemen en blessures kwam zijn talent nog helemaal tot uiting. Dat de Brit zoveel moeilijke momenten in zijn leven kende, kwam mede door incidenten in zijn jeugd. Onlangs vertelde hij dat, toen hij tien jaar oud was, hij een jongetje waar hij op zou passen voor zijn ogen zag verongelukken.

