Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, maar Lionel Messi blijft dromen. In een openhartig gesprek vertelt de 38-jarige Argentijnse vedette over zijn toekomst, zijn lichaam en de vraag die hij zichzelf steeds vaker stelt.

De sterspeler van Inter Miami sprak met NBC Sports over zijn toekomst in het internationale voetbal. Daarbij liet hij voorzichtig doorschemeren dat hij zijn land misschien nog één keer wil vertegenwoordigen op het grootste podium. "Het is iets bijzonders om een WK te mogen spelen", zegt Messi. "En ik zou er heel graag bij zijn. Maar ik wil me goed voelen en een belangrijke rol kunnen spelen. Alleen als mijn lichaam het toelaat, doe ik mee."

Nog altijd in bloedvorm bij club én land

Wie dacht dat Messi op zijn leeftijd gas zou terugnemen, heeft het mis. Sinds het WK voor clubs kwam de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar tot maar liefst 25 doelpunten en 15 assists in 22 duels voor club en land. Ook in de laatste interlands met Argentinië bewees hij zijn klasse, met twee assists tegen Puerto Rico en twee treffers tegen Venezuela.

Ondanks zijn indrukwekkende cijfers beseft de Argentijn dat de tijd doortikt. "Als je ouder wordt, verlies je dingen die je als jonge speler vanzelfsprekend vond – snelheid, reactiesnelheid, beslissingen. Soms is je hoofd sneller dan je benen", zegt hij met een glimlach.

Messi voelt zich thuis in Miami

Messi lijkt zijn draai volledig gevonden te hebben in de Verenigde Staten. Hij verlengde onlangs zijn contract bij Inter Miami tot 2028, waarmee hij tot zijn 41ste kan doorgaan. "Ik ben blij in Miami en mijn familie ook. De beslissing om te blijven was makkelijk. Zolang ik me goed voel, wil ik blijven spelen en genieten", vertelt hij over zijn vernieuwde contract.

Messi wil pas later beslissing nemen over WK

Mocht Messi volgend jaar daadwerkelijk meedoen, dan wordt het zijn zesde WK – een mijlpaal die hij mogelijk deelt met rivaal Cristiano Ronaldo. Beide sterren stonden sinds 2006 op elk WK en kunnen in 2026 geschiedenis schrijven. Voor Messi, die in 2022 eindelijk wereldkampioen werd, zou het toernooi in de VS, Canada en Mexico een perfect slotakkoord zijn. "We hebben het laatste WK gewonnen en het zou spectaculair zijn om dat te mogen verdedigen", zegt hij. "Hopelijk staat God me toe om het nog één keer te doen."

Messi benadrukt dat hij geen overhaaste beslissing wil nemen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Inter Miami wil hij pas echt voelen wat zijn lichaam zegt. "Ik ga dat dag voor dag bekijken", legt hij uit. "Ik wil niet meedoen om erbij te zijn, maar om echt iets bij te dragen. Alleen dan heeft het zin."