Kian Harratt, de voetballer die in Ibiza een vrouw knock-out sloeg door een stoel in haar richting te gooien, moet vrezen voor de toekomst van zijn voetbalcarrière na nieuwe details over zijn 'criminele' privéleven.

Eerder deze week doken er bizarre beelden op vanuit Ibiza. De voetballer van het Engelse Oldham Athletic was te zien terwijl hij een stoel naar een vrouw gooide tijdens een ruzie die zich langs de rand van een zwembad afspeelde. Hij heeft zich daarmee flink in de nesten gewerkt. Nog geen maand geleden bracht hij zijn club terug naar League Two, de vierde divisie van het Engelse voetbal, na een aantal jaren in het amateurvoetbal te hebben gespeeld.

'Gestoord'

"Als voetballer heeft Kian alle talent om te slagen. Maar als persoon is hij een beetje gestoord," vertelt een scout van de Football League aan het Engelse medium. "Hij is het product van zijn omgeving, zijn vriendengroep, en duidelijk ziet hij dat niet. En wordt absoluut gezien als iemand die zich niet volledig concentreert op het worden van de beste voetballer die hij kan zijn."

Toekomst onzekerder dan ooit

Volgens het Engelse Daily Mail is zijn toekomst na dit incident onzekerder dan ooit. Zeker nu het Engelse medium een aantal opmerkelijke incidenten heeft opgesomd uit het privéleven van de voetballer, waaruit blijkt dat hij niet bepaald een lieverdje is. De voetballer heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, een reeks van opmerkelijke incidenten achter zijn naam staan.

De voetballer leek het incident in Ibiza aanvankelijk weg te lachen door de beelden nog eens te delen op zijn eigen sociale media-kanalen. De toenemende druk zorgde er echter voor dat hij toch met een reactie kwam. Hij bood zijn excuses aan. Volgens Harratt werd de stoel in eerste instantie op hem gegooid, waarna hij het oppakte, teruggooide en daarmee onbedoeld de vrouw raakte: "Per ongeluk raakte ik daarmee die vrouw - zoals je kunt zien ging ze wel héél makkelijk naar de grond."

Illegale jachtsport

Oldham Athletic, waar de voetballer tot medio 2026 onder contract staat, heeft nog niet gereageerd op het incident. Volgens Daily Mail is dit incident niet de eerste keer dat de voetballer negatief in het nieuws komt. In 2022 kreeg legde de rechtbank hem een boete op van iets meer dan 1000 pond, vanwege het doen aan een jachtsport die sinds 2005 verboden is. Bij de wrede sport laat men jachthonden op hazen jagen, om deze vervolgens proberen te doden. Deelnemers wedden daarbij op de uitkomst.

"Tijdens onze uitgebreide gesprekken met hem is het Kian overduidelijk gemaakt dat hij nu de kans moet grijpen om zijn reputatie te herstellen en om deze onaanvaardbare situatie goed te maken," reageerde Huddersfield Town, de club waar hij toen speelde. Maar in het jaar daarna werd het probleemkind opnieuw veroordeeld, nadat hij in drie jaar tijd 484 keer had gewed op wedstrijden. En daar bleef het niet bij: ook daarna werd hij nog een aantal keer veroordeeld. Onder andere vanwege stroperij. Het is afwachten wat dit incident zal betekenen voor het vervolg van zijn carrière.