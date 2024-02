Voormalig Feyenoord-spits Luc Castaignos krijgt racistische berichten over zich heen na gemiste penalty

Spits Luc Castaignos is op sociale media bestookt met racistische berichten. De aanvaller van het Duitse FC Magdeburg miste vrijdag in de wedstrijd tegen Holstein Kiel een strafschop en kreeg daarna veel drek over zich heen. Op sociale media reageert Castaignos.

"Ik accepteer niet dat fans alles mogen schrijven", schrijft Castaignos op zijn sociale media volgens het Duitse blad Der Kicker. "Stop met het sturen van racistische berichten."

Zijn club heeft op de eigen website een statement geplaatst waarin het de spits steunt: "Luc, we staan aan jouw kant. De hele club staat voor tolerantie en diversiteit en is tegen discriminatie en racisme." FC Magdeburg bekijkt ook of het mogelijk is om de mensen te bestraffen: "De club overweegt juridische stappen."

Voormalig toptalent

Castaignos was een groot talent en brak op zeventienjarige leeftijd door in het eerste van Feyenoord. Hij verdiende een transfer naar Internazionale, maar dat werd geen succes. Castaignos keerde bij FC Twente terug in de Eredivisie en verdiende na drie seizoenen een transfer naar Eintracht Frankfurt. Ook dat eindigde in een teleurstelling.

Castaignos speelde daarna voor Sporting Portugal, Vitesse, het Zuid-Koreaanse Gyeongnam en OFI in Griekenland. In januari 2023 tekende hij een contract bij Magdeburg. Voor die club maakte hij tot nu toe vijf doelpunten in 23 wedstrijden.