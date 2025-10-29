Voormalig FC Twente-directeur Arnold Bruggink heeft enkele maanden de tijd genomen om tot rust te komen, nadat hij vanwege gezondheidsklachten moest stoppen. Inmiddels voelt hij zich aanzienlijk beter en denkt hij na over een nieuwe stap. De 48-jarige Bruggink overweegt niet direct een nieuwe club, maar eerder een opvallende andere rol. "Ik heb gezien wat er aan de andere kant gebeurt", stelt Bruggink.

Op 27 mei kwam er nieuws dat de voetbalwereld verbaasde, maar voor Bruggink zelf geen verrassing was. Door gezondheidsklachten, waaronder slaapproblemen en druk op de borst, had hij al eerder besloten zijn functie als technisch directeur bij FC Twente neer te leggen. Hoewel zijn gezondheid inmiddels is verbeterd, staat een terugkeer in die rol voorlopig niet op zijn agenda. "Nou, ik weet niet of ik er meteen weer vol in zou stappen als een club me nu zou benaderen...", stelt Bruggink in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Focus op andere dingen

Voor de voormalig speler van FC Twente, PSV, Hannover 96, Real Mallorca en SC Heerenveen ligt de focus voorlopig op persoonlijke ontwikkeling. "Je kunt niet bepalen dat een club over een half jaar bij je terug moet komen, maar je kunt wel bepalen of je er klaar voor bent of dat je je eerst op andere zaken richt. Op dit moment is dat nog niet het technisch directeurschap, maar er zijn wel andere dingen die ik leuk vind."

Daarmee doelt Bruggink onder meer op het bouwen van een band met spelers en trainers. "Ik geloof heel erg in: zonder relatie geen prestatie. Dus je wil een band opbouwen met mensen. Ik geloof dat je dan harder voor elkaar gaat lopen. Dat vond ik eigenlijk het allerleukste om te doen als technisch directeur. Daar haalde ik oprecht héél veel voldoening en plezier uit. Ik zou geen trainer willen worden, maar wel het begeleiden van spelers", noemt hij als voorbeeld.

De geboren Tukker wil niet aan het werk als zaakwaarnemer, maar wil juist spelers goed begeleiden. "Ik heb natuurlijk gezien wat er aan de andere kant gebeurt. Daarin heb ik gezien dat ik de begeleiding van spelers soms best wel schrijnend vind. Er wordt af en toe best wel misbruik van die gasten gemaakt. Dan dacht ik écht: wow... Ik had natuurlijk clubbelang, dus ik kon me er niet al te veel mee bemoeien. Maar ik heb wel vaak gevochten voor spelers", schetst Bruggink, die zo'n carrière niet uitsluit. "Dat zou kunnen."

Drijfveer van Bruggink

Betekent dit dat Bruggink geen ambitie meer heeft voor een rol als technisch directeur? "Ik heb niet per se de ambitie om technisch directeur in bijvoorbeeld Spanje te worden, dat is en was geen drijfveer. Ik hoefde niet de beste technisch directeur van Nederland of van de wereld te worden. Mijn drijfveer is de ontwikkeling van mensen en van spelers. Dat vind ik altijd leuk om te doen", besluit Bruggink.

Beluister De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Aron Kattenpoel Oude Heerink oud-voetballer, analist en voormalig technisch directeur van FC Twente: Arnold Bruggink. Na ruim twee bewogen jaren als eindverantwoordelijke bij 'zijn' club moest hij noodgedwongen stoppen vanwege gezondheidsklachten.

Hij vertelt openhartig over de periode voor zijn besluit, over het ontslag van 'vriend' Joseph Oosting, omgaan met het overlijden van een teamgenoot én spreekt over zijn vriendschap met Ruud van Nistelrooij. Verder laat hij zich aan de hand van stellingen, dilemma's en anekdotes uit over spelende zaken in de voetballerij, zoals bij Ajax en Feyenoord. Beluister De Maaskantine vanaf woensdagochtend 7.00 uur via alle streamingsdiensten of op YouTube.