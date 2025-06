Voetbalmakelaar Leoni Blokhuis, eigenaresse van FLOWSPORTS, is een pionier in het Nederlandse vrouwenvoetbal. In een openhartig gesprek vertelt ze over haar carrière als zaakwaarneemster, de snelle groei van het vrouwenvoetbal en de vooroordelen waarmee agency's regelmatig te maken krijgt. "Als ik het woord 'geldwolf' hoor, moet ik altijd denken aan die driehonderd euro", stelt Blokhuis tegen Sportnieuws.nl.

Blokhuis groeide op met een hockeystick in haar hand, maar haar échte passie lag bij voetbal. "Ik vond dat altijd helemaal te gek, maar van mijn ouders mocht ik er niet op. In die tijd voetbalden er weinig meisjes. Ik neem het ze niet kwalijk, hoor. Ik heb altijd gehockeyd, dat was helemaal leuk", blikt de eerste vrouwelijke ondernemer in het Nederlandse vrouwenvoetbal terug op haar jeugd.

Verkeerde keuze

Op latere leeftijd reisde ze een aantal keer voor een groot biermerk af naar EK's, WK's en de Olympische Spelen. "Zo bleef ik altijd dicht bij het voetbal en de topsport", vervolgt de zaakwaarneemster van onder meer Vivianne Miedema en Jill Roord. Het was echter geen gegeven dat ze ooit in het topvoetbal terecht zou komen. "In het begin van mijn carrière heb ik écht een verkeerde keuze gemaakt, toen ben ik als accountmanager gaan werken. Ik wist binnen twee weken: dit gaat ‘m niet worden. Ik zat veel in de auto en dacht: wat drijft mij echt? Dat is voetbal."

De deuren van de voetbalwereld gingen niet zomaar voor haar open, maar Blokhuis liet zich niet uit het veld slaan. "Bij Eredivisie Live keek ik mee achter de schermen, samen met Hélène Hendriks. Ik heb óók allerlei agency’s benaderd, maar daar was ik niet welkom, niet eens voor een gesprek. Ik heb me nooit echt heel erg gediscrimineerd gevoeld, hoor. Maar ik dacht wel: ik moet er wel extra tegenaan boksen."

Tip van Erik ten Hag

"Toen dacht ik: als ik nergens welkom ben, ga ik het zelf wel doen… Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen", vertelt de Oldenzaalse lachend over de opstart van haar bedrijf: FlowSports. Uiteindelijk lukte het haar onder meer dankzij een tip van Erik ten Hag.

"Ik heb lange tijd naast Erik gewoond, toen trainer van Go Ahead Eagles. Hij zei: volgens mij heeft deze jongen nog geen agent, kijk maar eens of je er iets mee kunt. Toen ben ik achter die jongen aangegaan en uiteindelijk hebben we die jongen vastgelegd, samen met drie andere jongens uit het eerste van Go Ahead. Dat was helemaal tof om mee te beginnen."

Meer plezier in vrouwenvoetbal

Niet lang daarna kwamen ook Oranje Leeuwinnen Sherida Spitse en Jill Roord op haar pad. In 2013 schreef Blokhuis zelfs geschiedenis door de allereerste betaalde transfer in het Nederlandse vrouwenvoetbal te realiseren: de overstap van Spitse naar het Noorse LSK. "Ik vond het vrouwenvoetbal eigenlijk direct leuker dan het jongens- en mannenvoetbal, waar het vooral draait om zien en gezien worden", gaat Blokhuis verder.

Ondanks twijfels van mensen uit haar omgeving, hield ze vast aan haar geloof in de groei van het vrouwenvoetbal. "Ik kreeg vaak de vraag: kun je daar wel je boterham mee verdienen? Maar ik had echt een ontzettend groot geloof. Ik kon het soms niet onderbouwen, behalve zeggen: het is de snelst groeiende sport. Ik voelde de drive van die meiden. Toen dacht ik: dit kan wel iets heel moois gaan worden. En dat werd het."

Imago van zaakwaarnemers

Zaakwaarnemers worden vaak als geldwolven gezien, maar Blokhuis heeft daar zo haar eigen gedachten over. "Natuurlijk is dat de perceptie van het grote publiek, maar ik weet van mezelf wel beter. Ik werd ooit geldwolf genoemd toen mijn commissie slechts driehonderd euro was. Dus als ik het woord 'geldwolf' hoor, moet ik altijd denken aan die driehonderd euro. Maar iedereen mag zijn of haar eigen mening hebben. Ik weet zelf echt wel beter."

Zelf zal ze altijd naar de lange termijn van een speelster kijken. "Je kunt op korte termijn misschien het dubbele verdienen, maar als dat misgaat heb je achteraf veel gedoe. Wij gaan stap voor stap. Uiteindelijk beslist een speler altijd zelf, maar dit is wel onze visie", sluit Blokhuis af.