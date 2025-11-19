Curaçao heeft het onmogelijke gepresteerd: onder leiding van een Nederlandse enclave hebben ze zich gekwalificeerd voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Een belangrijke grondlegger van dit succes is Khalid Sinouh, die bij veel Curaçaoënaars nog steeds in het geheugen gegrift staat. "Ik krijg er nog steeds kippenvel van", vertelt Sinouh aan Sportnieuws.nl.

"Ik was één van de weinigen samen met Gilbert Martina, de huidige voorzitter van de Curaçaose voetbalbond, die wél droomde van een WK. Ik wil niet arrogant overkomen, maar je kunt het alle spelers en sponsoren met wie ik heb gesproken navragen. Iedereen dacht altijd: Sinouh kan goed praten, maar ik moet het nog maar zien. Nou, het is gelukt. Fantastisch, ongekend", zegt Sinouh vol enthousiasme.

Grondlegger van het succes

Martina benaderde Sinouh in 2023 om hem te helpen met het zoeken van een trainer. "Ze zochten een trainer en dat is uiteindelijk wel gelukt. Ik ben degene die de volledige staf heeft samengesteld met onder andere Dick Advocaat, Cor Pot, Kees Jansma en Giovanni Franken. Daarnaast kende ik heel veel jongens met roots in Curaçao, dus ik wist dat er veel potentie zat. Alleen, er was geen geld", blikt Sinouh toe.

"Toen Advocaat zijn jawoord gaf, is er wat geld vrijgekomen vanuit de sponsoren. Dat is ook het moment geweest dat we allemaal spelers hebben benaderd", doelt Sinouh op spelers als Shurandy Sambo, Armando Obispo en Joshua Brenet. "Niemand wilde in het begin, maar dan zie je dat een idee en geloof ergens toe kan leiden. Uiteindelijk is het de mensen wél gelukt om deze jongens binnen te halen. Grote complimenten naar de staf en Gilbert", zegt Sinouh vol lof.

Pijn voelbaar bij Sinouh

De oud-keeper benadrukt dat hij een dubbel gevoel heeft. Hij moest de bond verlaten toen de vorige voorzitter opstapte. "Het is natuurlijk een fantastisch gevoel voor alle betrokkenen, maar ik heb jammer genoeg mijn werk niet mogen afmaken. Dat doet wel pijn, maar ik weet waar ik het voor gedaan heb. Er was helemaal géén geloof op het eiland in de nationale ploeg, maar nu staan ze als kleinste land ooit op het WK. Dit gaat de wereld over."

"Sponsoren staan nu wél in de rij om de nationale ploeg te steunen. Nu gaan er allerlei deuren voor de nationale ploeg open. Ze hoeven niet meer naar de overheid om iets voor elkaar te krijgen, zoals wij dat wel moesten. En wat denk je van het toerisme? Dit gaat een ongekende boost geven, ook voor het economische perspectief voor het eiland."

Positieve reacties

Sinouh kreeg behoorlijk veel mooie reacties en complimenten voor zijn aandeel, maar één springt er voor hem uit. "Ik kreeg een berichtje van Giovanni Franken. Hij schreef: broer, ik weet dat jij de grondlegger bent voor deze WK-kwalificatie. Ik vergeet het niet en ben je dankbaar voor wat je voor het eiland hebt gedaan", leest de oud-prof voor. "Dat doet me wel wat, ik krijg er nu nog kippenvel van."

"Ik wilde graag als technisch directeur dit vak gaan bekleden, dat was de kroon op mijn werk geweest. Maar ik gun het de mensen op het eiland van harte en ben het land achter de schermen altijd blijven steunen en helpen waar ik dat kon. Toen ik vanmorgen opstond, dacht ik: laat alsjeblieft één van de twee landen (Suriname of Curacao, red.) naar het WK gaan. Toen ik de uitslag zag, heb ik mijn vrouw wakker gemaakt. Een geweldige happening", besluit hij.