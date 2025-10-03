Popster Taylor Swift heeft een nieuw album uitgebracht en de fans staan te popelen om de nummers te beluisteren. 'The Life of a Showgirl' breekt diverse records. Ook staat er een track op met daarin een verwijzing naar een grote Europese voetbalclub.

In het nummer Wi$h Li$t heeft de superster het over zaken waar rijke en beroemde mensen naar begeren. Ze heeft het over de filmprijs Oscar, kleding van exclusieve merken en: "Een contract bij Real Madrid."

Waarom Real Madrid?

Zoals in regel gebeurt bij songteksten van Taylor, proberen de idolate fans te ontcijferen wat ze nou precies bedoelt. En of ze een specifiek persoon in gedachten heeft. De site Liverpool.com gokt dat Swift verwijst naar Trent Alexander-Arnold.

De verdediger speelde bij Liverpool, maar liet de Engelse club achter zich toen er een contract klaarlag bij Real Madrid. Supporters van The Reds konden dat moeilijk verteren, want Alexander-Arnold was een lokale jongen die keer op keer zijn liefde aan de club verklaarde.

Records voor Taylor Swift

Het nieuwe album van Taylor Swift, The Life of a Showgirl, heeft nu al een record gebroken op Spotify. Volgens het muziekplatform is het de meest gestreamde plaat op één dag in 2025 op Spotify. Volgens muziekblad Billboard was het record eerder in handen van Playboi Carti, die op 14 maart zijn album Music uitbracht.

Streams

Eerder deze week werd duidelijk dat er veel naar het nieuwe album van Swift werd uitgekeken. Dinsdag had de plaat op Spotify al meer dan 5 miljoen presaves. Ter vergelijking: het album Deadbeat van Tame Impala volgde met ruim 675.000 presaves op de tweede plaats. Door het aanvinken van de optie presave verschijnt muziek direct in de Spotify-bibliotheek van de luisteraar zodra deze beschikbaar komt.

Trent Alexander-Arnold en Arne Slot bij Liverpool (Getty Images)

Trots

Swift zei zelf al trots te zijn op haar album en muziekblad Rolling Stone was in een recensie lovend over de twaalfde studioplaat van de Amerikaanse zangeres.

