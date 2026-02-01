Jordi Cruijff begint op 1 februari officieel aan zijn werkzaamheden bij Ajax, maar achter de schermen is hij al volop bezig. Een telefoontje naar Wesley Sneijder bleef tot nu toe echter uit, dat bevestigt de recordinternational van Oranje. "Ik heb Jordi Cruijff nog niet gesproken", zegt Sneijder tegen Sportnieuws.nl.

Sneijder liet eind november bij Ziggo weten open te staan voor een technische rol bij Ajax. De ex-middenvelder gaf aan een gesprek niet uit de weg te gaan als de club contact opneemt, maar maakte daarbij duidelijk dat hij eerst helderheid wil over de verschillende bestuurslagen binnen de organisatie. "We hebben niet gesproken, maar ik ben ook pas net terug uit Los Angeles, dat weet Ajax. We zullen zien of dat zich aankomende week gaat ontwikkelen", zegt Sneijder, die bij zijn ex Yolanthe Cabau en hun zoontje Xess Xava op bezoek was.

'Dan zullen ze moeten bellen'

De oud-middenvelder is duidelijk over wie de eerste stap moet zetten. "Als Ajax iets wil, dan zullen ze moeten bellen. Ik ben duidelijk geweest dat ik er voor open sta, dus ik hoef nu niet weer een hele open sollicitatie te doen. Ik wacht geduldig af", aldus Sneijder, die andere opties niet uitsluit. “Als er andere mooie dingen op mijn pad komen, dan sta ik er ook voor open. Maar Ajax is mijn club en dat zou geweldig zijn. Ik denk ook dat we met vele handen die club zeker kunnen helpen, maar dan moet moet wel wat gebeuren."

Niet op het veld als trainer

Een trainersrol ambieert Sneijder voorlopig niet. "Ik heb heel veel andere mooie dingen in mijn hoofd, dus die ambitie is toch iets op een lager pitje gekomen. Dat komt ook door het lange traject om trainer te worden, maar je weet het nooit... Ik ben nog jong (41, red.), dus ik heb nog alle tijd. Ik geniet nu vooral van al die trainers uit mijn generatie", doelt hij op oud-teamgenoten als Robin van Persie.

Roep om contact van buitenaf

Ajax Vrouwen-aanvoerder Sherida Spitse, die vrijdagmiddag ook aanwezig was bij het padeltoernooi van de broer van Wesley Sneijder, vindt dat Ajax niet zou moeten twijfelen. "Als je het mij vraagt zouden ze hem altijd moeten bellen, omdat hij weet hoe Ajax in elkaar steekt door zijn verleden en hij is een slimme man. Hij weet veel van voetbal en denkt ook veel na over andere dingen dan alleen het spelletje. Ik zou zeggen: doen", zegt de 36-jarige middenvelder.

De goede vriend van Sneijder begrijpt dat de meningen verdeeld zijn, maar ziet juist daarom kansen. "Er zullen heel veel mensen zeggen: niet doen, maar zo blijven we bezig. Ik denk dat je altijd een belletje kan plegen en met hem kan praten over een functie. Hij is een Ajax-legende en ik weet dat hij de club graag verder wil helpen", adviseert Spitse.

