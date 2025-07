De Franse oud-voetballer Michel Platini heeft als speler behoorlijk grote prijzen gewonnen. Maar een groot deel daarvan is hij na een inbraak kwijt. De Europees kampioen van 1984 werd vrijdag thuis bestolen.

Platini, drievoudig winnaar van de Gouden Bal, is vrijdag beroofd in zijn villa in het zuiden van Frankrijk. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een betrouwbare bron.

De oud-topvoetballer hoorde geluid in zijn tuin en kwam oog in oog met een inbreker te staan nadat hij naar buiten was gelopen. De inbreker ging ervandoor met verschillende trofeeën en medailles.

20 prijzen

Voglens Daily Mail zijn er twintig prijzen gejat. Rond 4.30 in de nacht werd Platini wakker door geluiden vanuit de tuin. Hij zag een persoon met een hoodie en zwarte kleren vanuit zijn raam. Daarna ging hij naar zijn tuinhuis, waarin de prijzen lagen opgeslagen.

Het Zwitserse Bluewin schrijft dat Platini een van de dieven wist af te schrikken. Het Openbaar Ministerie van Marseilla onderzoekt de zaak.

UEFA

Platini speelde 72 interlands voor Frankrijk en leidde zijn landenploeg naar de halve finales van het WK van 1982 en 1986. Frankrijk werd in 1984 Europees kampioen met een uitblinkende Platini.

Hij was van 2007 tot en met 2016 voorzitter van de UEFA en raakte later verwikkeld in een omkoopschandaal rond de toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter. Platini werd in maart van dit jaar vrijgesproken.

Sepp Blatter

Blatter werd voor acht jaar geschorst, waarna de beroepscommissie er zes van maakte. Voor het aanbieden of aanvaarden van geschenken en bonussen, plichtsverzuim en belangenverstrengeling kreeg hij nog wel een schorsing van zeven jaar. Ondanks zijn schorsing bij de FIFA, werd Blatter na zes jaar onderzoek en een proces van twee weken wel vrijgesproken door de Zwitserse rechtbank.

Blatter is als FIFA-baas opgevolgd door Gianni Infantino. Die lijkt zo ongeveer dezelfde misstappen te begaan als Blatter destijds, maar toch vindt Blatter zijn opvolger helemaal niks. In een recent interview kraakte Blatter het WK voor clubs in de Verenigde Staten. "Er is te veel voetbal. Ze hebben gespeeld in de heetste zomer, dat is ongezond en schadelijk. Dat kan echt niet. Je moet de spelers beschermen."