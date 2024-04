Lionel Messi ouderwets op dreef: superster steelt de show en schiet met scherp namens Inter Miami

Er stond zaterdag weer eens ouderwets geen maat op Lionel Messi. De Argentijnse wondervoetballer van Inter Miami eiste de hoofdrol op in het MLS-duel met New England Revolution. In de 4-1 zege was hij bij alle doelpunten betrokken.

Messi, 37 inmiddels, tekende zelf voor twee doelpunten en stond bij de andere treffers, van Benjamin Cremaschi en zijn boezemvriend Luis Suarez, aan de basis. De vroege achterstand na een doelpunt van Tomas Chancalay, werd zo probleemloos goedgemaakt.

Het eerste doelpunt van Messi viel in de 32ste minuut, toen hij de bal in de korte hoek schoot. Halverwege de tweede helft stond Sergio Busquets met een heerlijke assist aan de basis van de tweede treffer van de Argentijn. Na een goede aanname, schoot hij binnen. Bekijk de beelden hieronder:

Topscorer

Inter Miami staat na elf wedstrijden op de eerste plaats in de Eastern Conference. Messi & co speelden een wedstrijd meer dan FC Cincinnati, dat drie punten minder heeft. Messi is met negen treffers topscorer van de Amerikaanse competitie. Suarez volgt met zeven doelpunten.