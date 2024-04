FC Barcelona heeft tweede plek in La Liga weer terug dankzij rode kaart Valencia-keeper

FC Barcelona heeft maandagavond in eigen huis gewonnen van Valencia. Daarbij kreeg het hulp van Valencia-keeper Giorgi Mamardashvili, die bij een 2-1 stand voor de bezoekers een rode kaart kreeg. Robert Lewandowski maakte in de tweede helft een hattrick.

De Georgische keeper kon weinig doen aan de rode kaart, die desondanks wel terecht was. Hij kwam buiten de zestienmeter en kreeg toen de bal tegen zijn hand aan, terwijl Barcelona-aanvaller Lamine Yamal op weg was naar een leeg doel.

Giorgi Mamardashvili pakt rood na ongelukkige handsbal Valencia-keeper Giorgi Mamardashvili krijgt rood tegen FC Barcelona na pechmoment Giorgi Mamardashvili zal het niet bewust hebben gedaan, maar moest wel met rood van het veld: de keeper van Valencia raakte de bal buiten de zestienmeter met zijn hand. Omdat Lamine Yamal op weg was naar het doel, was de rode kaart zeker terecht. Valencia stond op dat moment - vlak voor rust - met 2-1 voor tegen FC Barcelona.

Voor dat moment was de wedstrijd tussen Barcelona en Valencia al erg vermakelijk. Fermin Lopez, de vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong op het middenveld, had Barcelona na 22 minuten op voorsprong geschoten. Hugo Duro maakte vijf minuten later de gelijkmaker, waarna Pepelu middels een penalty de bezoekers aan een voorsprong hielp.

Na de rode kaart van de Valencia-keeper was het de beurt aan Barcelona om in de tweede helft de aanval in te zetten. En dat leverde al snel een doelpunt op: Robert Lewandowski maakte de gelijkmaker op aangeven van Ilkay Gündogan.

Foutje van de invalkeeper

Jaume Domènech, de vervanger van Mamardashvili, ging in de slotfase een beetje in de fout. Door geklungel bij een corner kon Lewandowski zijn tweede doelpunt van de avond binnenkoppen. Daarmee zette hij Barcelona op voorsprong: 3-2. In de blessuretijd voltooide de Poolse goalgetter zijn hattrick.

Stand La Liga

Door de zege van Barcelona op Valencia staan de Catalanen weer tweede in de Spaanse competitie, twee punten boven Girona. Op 4 mei staat een onderling duel tussen die twee ploegen op het programma. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen in La Liga.