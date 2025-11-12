Suriname en Curaçao maken zich op voor twee cruciale WK-kwalificatiewedstrijden. Beide Nederlands getinte landen moeten eigenlijk twee keer winnen om het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te halen. Lees hier hoe de plaatsing precies zit.

Natio en Curaçao zitten in de derde ronde van de kwalficatie in Noord- en Midden-Amerika. Omdat het WK wordt gehouden in drie landen uit die regio, vielen er veel toptegenstanders weg. Beide landen hebben nu nog twee wedstrijden om zich rechtstreeks te kwalificeren en zodoende hun debuut te maken op het WK. Lukt dat niet, wacht er mogelijk nog een route via de play-offs.

Route van Suriname

Om te beginnen met Suriname. De ploeg van Stanley Menzo staat momenteel bovenaan in de groep, samen met Panama. Zij hebben zes punten na vier wedstrijden én spelen in de komende periode allebei tegen Guatemala (vijf punten) en El Salvador (drie). Als Suriname en Panama allebei twee keer winnen, gaat het om doelsaldo. Momenteel heeft Suriname een doelsaldo van 4-3 en Panama van 3-2. Érg spannend, kunnen we wel zeggen.

Programma:

Suriname - El Salvador | donderdag 13 november om 23.00 uur (alles Nederlandse tijd)

Guatemala - Suriname | woensdag 19 november om 02.00 uur

Route van Curaçao

Curaçao staat momenteel tweede in de poule, maar heeft WK-kwalificatie compleet in eigen hand. De selectie van Dick Advocaat staat namelijk op acht punten, één minder dan koploper Jamaica. En laat dat nu net één van de twee komende tegenstanders zijn. De andere opponent is het nietige Bermuda, waar Curaçao normaliter van hoort te winnen. Twee zeges betekent rechtstreekse kwalificatie.

Programma:

Bermuda - Curaçao | vrijdag 14 november, 01.00 uur

Jamaica - Curaçao | woensdag 19 november, 02.00 uur

Laatste kans op WK-tickets

Stel dat het niet lukt om eerste te worden voor Suriname en/of Curaçao, is er nog een optie. Uit de drie poules mogen de twee beste nummers twee strijden om een WK-ticket tegen een land van een ander continent, in de zogeheten intercontinentale play-off. Zij strijden met vier andere landen (van elk continent één, behalve Europa) om de laatste twee tickets voor het WK. Dat zijn dus landen uit Oceanië, Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.