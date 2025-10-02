Zinedine Zidane werd als voetballer in 1998 wereldkampioen met Frankrijk en nu is ook één van zijn zoons opgeroepen voor een nationaal elftal. Dat is echter niet het Franse team, maar voor de ploeg van een land op een heel ander continent.

Zoon Luca is namelijk opgeroepen voor het nationale elftal van Algerije. De 27-jarige doelman speelde in jeugdelftallen van Frankrijk, maar kwam niet in aanmerking voor de A-selectie. Daarop besloot de zoon van oud-prof Zinédine Zidane zich te laten overschrijven naar Algerije. Dat land heeft nu besloten om hem te selecteren voor de eerstvolgende interlands.

Kleinzoon van Algerijnse immigranten

Zinedine werd in 1972 geboren als de jongste van vijf kinderen van een Algerijn stel. Zijn vader Smaïl en moeder Malika verhuisden in 1953 vanuit hun thuisland naar Parijs. Aangezien daar weinig werk voor ze te vinden was, besloten ze later te verkassen naar Marseille in het zuiden van het land en daar kwam Zinedine ter wereld. Als kleinzoon van twee Algerijnse grootouders was het voor Luca mogelijk om voor dat land uit te komen.

Zonen van Zidane werden allemaal voetballer

Luca Zidane is één van de vier kinderen van Zinedine en zijn vrouw Veronique. De appel viel niet ver van de boom in de familie van de oud-topvoetballer, want ook Enzo, Theo en Elyaz werden voetballer. Enzo en Luca wisten zelfs allebei het eerste halen van Real Madrid, al zal het ook geholpen hebben dat hun vader op dat moment de coach was.

Het bleef voor keeper Luca echter bij slechts twee optreden in het eerste elftal. Hij speelt tegenwoordig bij het Spaanse Granada in de tweede divisie.

WK voetbal 2026

Hij hoopt met Algerije dus naar het WK voetbal in 2026 in de VS, Mexico en Canada te gaan. Algerije speelt deze maand tegen Somalië en Oeganda. Dat zijn de laatste twee duels van de kwalificatie en de Algerijnen hebben slechts één overwinning nodig om het WK-ticket veilig te stellen. Overigens is ook Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa geselecteerd door bondscoach Vladimir Petkovic.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.