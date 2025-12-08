Ajax reist met een gehavende selectie naar Bakoe voor het Champions League-duel met Qarabag FK. Interim-trainer Fred Grim moet het doen zonder meerdere sterkhouders, waaronder Wout Weghorst, die afgelopen weekend geblesseerd uitviel tegen Fortuna Sittard.

Weghorst moest in Sittard al vroeg naar de kant nadat hij hard op zijn enkel werd geraakt door Fortuna-verdediger Shawn Adewoye. Op zijn sok was een grote bloedvlek te zien, waarna de spits zichtbaar woedend het veld verliet. Ajax heeft nog niet bekendgemaakt hoe lang hij uit de roulatie blijft, maar voor de trip naar Azerbeidzjan komt het duel te vroeg.

Grim moet opnieuw puzzelen

Ook Kenneth Taylor en Josip Sutalo ontbreken in de selectie. Taylor liep vorige week tegen FC Groningen een blessure op en werd al gespaard tegen Fortuna. Sutalo miste die wedstrijd eveneens door klachten en is niet hersteld. Daarmee moet Grim drie vaste krachten missen in een wedstrijd waarin Ajax eindelijk een resultaat hoopt te boeken.

De blessurelijst is langer dan gewenst. Steven Berghuis, James McConnell en Gerald Alders zijn al langer uit de roulatie en reizen eveneens niet mee. Door de vele afwezigen moet Ajax in Bakoe weer gaan puzzelen in de basiself. Kasper Dolberg die zaterdag Weghorst verving is bovendien nog maar net terug van zijn blessure, waardoor het Ajax voorzichtig met de Deense spits moet zijn.

Ajax will have to face Qarabağ FK on Wednesday in their UEFA Champions League match without Kenneth Taylor, Wout Weghorst, and Josip Šutalo. The trio is not fit enough to travel to Azerbaijan. James McConnell, Gerald Alders, and Steven Berghuis will also stay in the Netherlands. https://t.co/qasSlB56uN — AFC Ajax (@AFCAjax) December 8, 2025

Ajax jaagt op eerherstel in Europa

Ajax gaat in Azerbeidzjan op jacht naar de eerste punten in de Champions League. De ploeg verloor tot nu toe alle vijf groepsduels en staat daardoor stijf onderaan. Het duel met Qarabag is de laatste kans om het Europese avontuur nog enigszins kleur te geven.

In de 23-koppige selectie van interim-trainer Fred Grim is ook plek voor Mylo van der Lans. De achttienjarige verdediger zat tegen FC Groningen (2-0) voor het eerst bij de selectie en mag opnieuw mee naar Bakoe. Door het wegvallen van Weghorst schuift Don-Angelo Konadu als extra spits aan bij de groep.

Klassieker wacht na Europese reis

Na de ontmoeting met Qarabag keert Ajax direct terug naar Nederland, waar zondag de Klassieker tegen Feyenoord op het programma staat. Grim moet het daarin sowieso doen zonder Youri Baas, die tegen Fortuna het veld moest verlaten na zijn tweede gele kaart.

