Live EK 2024 | Nederland maakt zich klaar, fans Oranje nemen Hamburg over

07:03 , 16-06-2024 / Laatste Update: 07:28, 16-06-2024

Ronald Koeman begint met het Nederlands elftal eindelijk aan het EK voetbal. Polen is vanmiddag om 15.00 uur de eerste tegenstander in Hamburg. Volg via ons liveblog alle ontwikkelingen voorafgaand en tijdens de wedstrijd op de voet.

Poolse krant gaat de mist in Het Nederlands elftal is dé favoriet tijdens het eerste groepsduel op het EK voetbal tegen Polen. De Poolse media kijken uiteraard uitgebreid vooruit, maar niet alles wat geschreven wordt klopt. Het sportdagblad Przeglad Sportowy gaat met een opvallend nieuwtje behoorlijk de mist in.



Spelersvrouwen hebben er zin in



Niet alleen de spelers maken zich klaar voor de strijd met Polen, ook hun spelersvrouwen kijken uit naar de start van het EK. Zij hullen zich massaal in het oranje om vanmiddag in Hamburg hun geliefden aan te moedigen. Zo leven vrouwen van Oranje-spelers in stijl toe naar Nederland - Polen op het EK Het EK gaat zondag echt beginnen voor het Nederlands elftal. Oranje trapt om 15.00 uur af tegen Polen in Hamburg en de spelers zullen daarbij gesteund worden door duizenden fans uit Nederland. Velen van hen zijn al afgereisd naar de Duitse stad en ook de partners van de spelers zijn onderweg.

Waar kijk je Oranje?



Ben je niet in Hamburg en ga je niet naar een kroeg? Op welke tv-zender moet je dan afstemmen om vanavond de verrichtingen van de mannen van Ronald Koeman te volgen? TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Polen - Nederland Nederland begint zondag aan het EK 2024 met de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Aan de selectie van bondscoach Ronald Koeman de taak om te laten zien dat het klaar is om te strijden voor de titel. Lees hier op welke zender je naar Polen - Nederland kijkt.

Voor welke elf spelers gaat bondscoach Ronald Koeman tegen Polen kiezen? Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van Oranje. Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Polen: onervaren middenveld gaat Nederland helpen Nederland speelt zondagmiddag om 15.00 uur tegen Polen de eerste wedstrijd op het EK. Bondscoach Ronald Koeman wilde de dag van te voren weinig weggeven, maar gaf eerder al tussen de regels wat hints. De vermoedelijke opstelling zal weinig afwijken van de laatste oefeninterland tegen IJsland. Daarmee start Koeman met een redelijk onervaren middenveld.