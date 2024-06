Jonge keeper Bart Verbruggen heeft nu al mooie mijlpaal te pakken aan het begin van het EK

Bart Verbruggen is de op een na jongste doelman ooit tijdens een wedstrijd in een EK. De keeper van Brighton & Hove Albion, 21 jaar en 303 dagen oud, heeft een basisplaats bij het Nederlands elftal voor het duel met Polen in Hamburg. Verbruggen krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven Mark Flekken en Justin Bijlow.

De enige keeper die jonger was toen hij begon op het EK van 1964, is de Spanjaard José Iríbar. De Spaanse doelman was destijds 21 jaar en 108 dagen oud en zou uiteindelijk 49 interlands spelen voor Spanje. Iríbar speelde in zijn clubcarrière bijna alleen maar voor Athletic Bilbao. Hij speelde bijna 600 wedstrijden in achttien La Liga seizoenen voor de Basken.

Dit EK is er wel een nieuw record gezet op de jongste speler ooit op een Europese eindronde. Lamine Yamal debuteerde zaterdag voor Spanje op een EK, en de aanvaller van FC Barcelona mag zich met 16 jaar en 338 dagen de jongste speler ooit op een Europese eindronde noemen.

Dit zijn de jongste en oudste speler op het EK voetbal 2024 Er kunnen dit EK voetbal wat records worden verbroken. Nederlander Bart Verbruggen kan de jongste keeper met minuten op een EK worden in zestig jaar tijd, maar ook de records van jongste én oudste speler met minuten op een EK kunnen eraan gaan.

Geen Ajax-speler in de basis

Het Nederlands elftal begint voor het eerst sinds de verloren kwartfinale van het EK van 2008 tegen Rusland (3-1) zonder een speler van Ajax aan een wedstrijd op een Europese eindronde. Ajacieden Steven Bergwijn en Brian Brobbey zitten op de bank als het duel met Polen om 15.00 uur van start gaat in het Volksparkstadion. Brobbey zal sowieso niet invallen tijdens de openingswedstrijd van Nederland, omdat de spits van Ajax nog te veel last heeft van een hamstringblessure. Bondscoach Ronald Koeman verwacht dat hij vrijdag wel inzetbaar is als Nederland het op moet nemen tegen een van de grote favorieten van het EK, Frankrijk.

Volg Polen - Nederland via ons uitgebreide liveblog op de voet.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.