Dubbel in zicht: FC Twente Vrouwen winnen KNVB-bekerfinale

De vrouwen van FC Twente kunnen zich opmaken voor een feestje. De ploeg van Joran Pot was onder toeziend oog van bondscoach Andries Jonker met 2-1 te sterk voor de dames van PSV in Het Kasteel na een spannende slotfase. De dubbel is in zicht, want de Twentse dames zijn op dit moment koploper in de Eredivisie.

De ploegen gingen op wonderbaarlijke wijze met een 0-0 stand de kleedkamer in. In totaal werden er veertien doelpogingen gedaan in de eerste helft, maar doelpunten bleven uit. Na de rust veranderde dat al snel, want Lynn Groenewegen bracht de Tukkers in het begin van de tweede helft op voorsprong door een bal vanaf links van Liz Rijsbergen fraai af te ronden in de linker benedenhoek.

Spanning terug

Nog geen tien minuten later verdubbelde Kayleigh van Dooren de voorsprong voor de Tukkers in het zonnige Rotterdam, met een geplaatst schot in de verre hoek. FC Twente leek daarmee op weg naar een zekere overwinning. Maar Renate Jansen van PSV bracht de spanning toch weer terug door aan het begin van de slotfase de 1-2 binnen te schieten.

Het bleef bij de treffer van Jansen, waardoor de Tukkers de Dennenappel verdiend mee naar Enschede nemen. Bondscoach Andries Jonker was aanwezig bij de finale en zag tussen het teleurstellende aantal toeschouwers vanaf de tribune hoe FC Twente zich tot bekerwinnaar kroonde. De ploeg van coach Pot beleeft een ijzersterk seizoen en maakt nog altijd kans op de dubbel.

Niet lang geleden stonden de Twentenaren nog derde in de Vrouwen Eredivisie, maar dankzij een zege op Ajax en een gelijkspel tegen PSV hebben ze nu de koppositie veroverd. Concurrent PSV staat echter op gelijke hoogte met 54 punten; alleen het doelsaldo van FC Twente is iets beter.

