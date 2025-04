Broer van topwielrenner Tadej Pogacar was ook prof: 'Ik heb het verkloot'

Topwielrenner Tadej Pogacar debuteert zondag bij Parijs-Roubaix, de klassieker die ook wel 'De Hel van het Noorden' wordt genoemd. In het noorden van Frankrijk hoopt de Sloveen af te rekenen met rivalen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zijn broer Tilen Pogacar zal de koers aandachtig volgen.

De 28-jarige Tilen Pogacar is net als zijn broertje ook aangestoken door het wielervirus. Op zijn elfde begon hij, zo jong als hij was, aardig serieus te koersen. Tadej wilde dat ook wel, maar hij was als negenjarige nog te klein voor een racefiets.

Toen Tadej eenmaal genoeg was gegroeid om mee te kunnen fietsen in het pelotonnetje met kinderen, kon hij zijn broer nog niet direct verslaan. Op die puberleeftijd is twee jaar verschil best impactvol: Tilen was simpelweg nog sterker dan Tadej. "Maar lang duurde het niet voor hij de rollen omdraaide. Ik was veertien, hij twaalf, en hij loste mij waar hij wilde", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Te laat

Al in zijn jaren als junior besloot Tilen zijn wielerdroom de nek om te draaien. Toch bleef het ook bij hem kriebelen en later lukte het toch nog om bij een klein profteam een contract te krijgen, bij mebloJOGI. "Maar toen was het eigenlijk al te laat. Het team had ook financiële problemen. Dan heb ik maar een job gezocht", vertelt hij.

Verkloot

Waarom slaagde hij niet en groeide Tadej uit tot niet alleen een van de grote sterren van zijn generatie, maar tot nu al een van succesvolste wielrenners ooit? Hij won de Tour de France al driemaal en de Giro d'Italia eenmaal, ook is zijn bingo-kaart met klassiekers en monumenten aardig vol.

Tilen legt uit: "Het grootste verschil: ik was niet zo serieus als Tadej. Ik zocht altijd naar uitwegen. Helemaal anders dan Tadej. Ik ging liever uit, bier drinken, dat soort dingen. Je begrijpt wat ik bedoel?"

De Schleckjes

Toen ze nog jonger waren, keken de Pogacartjes op naar de Zwitserse broers Andy en Fränk Schleck. In 2011 stonden ze beiden op het eindpodium van de Tour: Andy als tweede, zijn oudere broer als nummer drie. "Vooral tijdens de Tour waren we fan", beaamt Tilen. "Soms wordt mij dat gevraagd: of wij de nieuwe broers Schleck hadden kunnen worden? De broers Pogacar. Misschien, but I fucked up. Ik heb het verkloot."

Ondanks dat hij zich door het interview grapt en grolt, vindt Tilen dat zijn beroemde broertje niet alleen een betere wielrenner is dan hij, maar ook een betere prater. "Tadej houdt van twee dingen: wielrennen en praten. Of nee, van drie dingen: wielrennen, praten en winnen.”