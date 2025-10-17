Er onstond vorige week veel commotie na de winst van Lorena Wiebes op het WK gravel. Shirin van Anrooij leek lang de winnares te gaan worden en was verontwaardigd toen ze werd bijgehaald door een landgenote. De ophef in de Nederlandse ploeg heeft veel teweeg gebracht.

Wielerbond KNWU veroordeelt veel reacties die er online verschenen na een tumultueuze race van de vrouwen op het WK gravel. Van Anrooij leek op weg naar de winst, maar werd bijgehaald door haar landgenote Yara Kastelijn. Wiebes profiteerde en sprintte naar de wereldtitel.

Discussie

De actie van Kastelijn zorgde binnen de Nederlandse ploeg voor discussie. "Ik ben altijd een teamplayer geweest in de nationale selecties. Ik snap niet waarom het gat dichtgereden moest worden", reageerde Van Anrooij. "Dit was niet verstandig van me" , besefte Kastelijn na de race.

Volgens de KNWU reageerden ook veel volgers van het WK op internet. "We zijn echter geschrokken van de wijze waarop sommige van onze renners en rensters na de koers via social media persoonlijk zijn benaderd" , schrijft directeur Maurice Leeser op de website van de wielerbond.

'Intimiderende reacties'

"Het is in onze ogen volstrekt onacceptabel dat sporters, die zich met volle inzet en trots inzetten, worden geconfronteerd met denigrerende, beledigende of intimiderende reacties", vervolgt hij. "Dit kan nooit de bedoeling zijn binnen onze wielersportgemeenschap."

"Renners en rensters via sociale media beledigen of kleineren is op geen enkele wijze toelaatbaar", benadrukt Leeser. "De KNWU staat onvoorwaardelijk achter haar sporters en veroordeelt dit gedrag in de krachtigste bewoordingen. De KNWU roept iedereen op om ongewenst gedrag via social media niet te laten passeren. Daarvoor kun je terecht bij het KNWU Meldpunt Veilige Wielersport."

Excuses

Kastelijn betuigde via haar ploeg Fenix-Deceuninck al uitgebreid spijt van haar actie. "Ik was op dat moment volledig gefocust op mijn eigen koers en op het behalen van het best mogelijke resultaat", liet ze weten. "Pas later, toen ik de beelden terugzag, besefte ik ten volle dat het niet de meest verstandige actie was. Ik wilde Shirin absoluut niet in het verlies rijden."