Wat een Nederlands gravelfeest had moeten worden, eindigde in ongemak en frustratie. Lorena Wiebes pakte weliswaar de wereldtitel, maar de winst werd overschaduwd door commotie binnen de ploeg. Yara Kastelijn bood excuses aan aan Shirin van Anrooij, nadat ze in de finale achter haar ploeggenoot aanging, die op dat moment alleen aan de leiding reed.

Van Anrooij leek zaterdag in Maastricht op weg naar haar eerste wereldtitel. De Zeeuwse reed in de slotfase solo vooruit, maar zag haar droom uiteenspatten toen Kastelijn het gat dichtreed. Daardoor kon Wiebes in de laatste meters toeslaan en de regenboogtrui veroveren. "Ik ben altijd een teamplayer geweest, dus ik snap niet waarom het gat dichtgereden moest worden", zei een zichtbaar teleurgestelde Van Anrooij na afloop bij de NOS.

'Ik was te veel gefocust op mijn eigen koers'

Een dag later kwam Kastelijn met een verklaring via haar ploeg Fenix-Deceuninck. Daarin toonde ze spijt over haar actie. "Ik was op dat moment volledig gefocust op mijn eigen koers en op het behalen van het best mogelijke resultaat", liet ze weten. "Pas later, toen ik de beelden terugzag, besefte ik ten volle dat het niet de meest verstandige actie was. Ik wilde Shirin absoluut niet in het verlies rijden."

De renster benadrukte dat er geen kwade bedoelingen achter zaten. "Ik wilde gewoon het maximum voor mezelf eruit halen. Ook Laurens ten Dam (bondscoach, red.) had vooraf nog gezegd dat het WK gravel niet met dezelfde instelling gereden wordt als een EK op de weg. Dat heb ik in de finale iets te letterlijk geïnterpreteerd. Toch heb ik hier nu spijt van. Ik heb mij intussen ook verontschuldigd bij Shirin."

Ten Dam probeert rust terug te brengen binnen ploeg

Bondscoach Laurens ten Dam probeert de rust binnen de ploeg te herstellen. "Ik heb Shirin gisteren gezien, ik heb Yara gebeld en vanochtend gesproken. Het gladstrijken is begonnen, laat ik het zo zeggen", vertelde hij aan de NOS. "Ze ging voor haar eigen kans, ze dacht dat dat de beste manier was om zichzelf te verdedigen. Het is een lastige positie, want iedereen rijdt hier in een oranje shirt, maar schrijft zich individueel in."

Ten Dam erkent dat de situatie hem aan het denken zet. "Ik bekleed hier eigenlijk een ceremoniële functie. Ik faciliteer alleen, maar het speelt wel door in mijn wegselectie. Ik moet goed nadenken of ik wel bondscoach gravel wil blijven", sluit zelfkritisch af.

'Het is toch een beetje ieder voor zich'

Winnares Wiebes reageerde intussen nuchter op de commotie. Voor haar was de wereldtitel vooral een beloning voor haar team SD Worx–Protime. "Ik moet Julia (Kopecky, red.) bedanken", zei Wiebes. "Ze vroeg of ik dacht dat ik kon winnen, en toen ik ja zei, ging ze volle bak door."

Dat betekende wel dat Van Anrooij, die bijna de perfecte race reed, met lege handen stond. "Het is toch een beetje ieder voor zich", verontschuldigde Wiebes zich. "Onze ploeg stopt er ook een hoop geld in met materiaal. Een wereldtitel geef je ook niet zomaar uit handen."