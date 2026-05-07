De Nederlandse wielrenner Casper van Uden is één van de 17 landgenoten die de Giro d'Italia kleur gaat proberen te geven. De sprinter van Picnic PostNL weet hoe het is om te winnen in de Ronde van Italië, want vorig jaar bekroonde hij zijn carrière al met een etappezege.

Van Uden begint vrijdag aan zijn tweede Ronde van Italië met de opdracht zijn succes van vorig jaar te herhalen. De renner verraste in de Giro van 2025 met een etappezege. De 24-jarige sprinter voelt geen bijzondere druk. "Er zijn zoveel externe factoren die een rol spelen, dat je lastig van een renner kunt eisen dat hij een etappe moet winnen. Maar als ik vrij baan heb in de finale en een echte sprint kan rijden, dan kan ik winnen", verklaarde hij in een onlinepersmoment vanuit de Bulgaarse startplaats Nesebar.

Oefenen met lead-out

De vorm is er, zegt de geboren Schiedammer. Dat bewees de bevrijdende eerste zege van het jaar vorige week in de Ronde van Turkije. "Het is altijd lekker om met een eentje in plaats van een nulletje achter je naam aan een grote ronde te beginnen", zegt Van Uden, die in Turkije veel oefende met de teamgenoten die hem in de Giro in goede positie moeten brengen in de slotkilometers van een sprintetappe. Tim Naberman, Timo de Jong en Sean Flynn zijn de aangewezen mannen voor de zogenaamde lead-out.

'Dan is het uiteindelijk mijn fout'

"We klikken goed met elkaar en in Turkije hebben we veel geleerd. Je moet elkaar gaan aanvoelen en wennen aan elkaars rijstijl. Tim, Timo en Sean zijn slim en sterk. In principe zet Sean mij als laatste af voor de sprint, dus focus ik me volledig op zijn wiel. Daarna is het aan mij om het af te maken. Als dat niet lukt, dan is het uiteindelijk mijn fout. Het is iets waar ik mee moet leven en rekening mee moet houden, maar ik moet me vooral niet gek laten maken."

Wat dat betreft is Van Uden heel erg blij met het vertrouwen dat de ploeg in hem heeft. "Ik kan ook goed met de jongens om me heen delen hoe ik me voel en wat mijn stemming is. We hebben echt een mooie groep waarin ik mezelf kan zijn. Ook als ik me even niet goed voel of geïrriteerd ben, dan helpen ze me."

Negen kansen

De Giro van dit jaar telt volgens de organisatie negen min of meer vlakke etappes, te beginnen met de eerste etappe op vrijdag van Nesebar naar Boergas. "Het is een mooi parcours met een mooie balans, al zijn het niet altijd de makkelijkste sprintetappes. We gaan etappe voor etappe bekijken of we het voor elkaar kunnen krijgen. Voor mijn gevoel ben ik beter in vorm dan vorig jaar, maar dat zegt niet alles. Geluk speelt een rol en wat de anderen om je heen doen. Sprinten is helaas geen wetenschap."

