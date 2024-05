Danny van Poppel verlaat Giro d'Italia vanwege ziekte

Wielrenner Danny van Poppel heeft de Giro d'Italia verlaten wegens ziekte. De 30-jarige sprinter van BORA - hansgrohe was dinsdag niet fit genoeg om op de fiets te stappen voor de zestiende etappe van de Ronde van Italië.

Dat meldde zijn ploeg op sociale media. Met Van Poppel verliest de Giro zijn laatste Nederlandse sprinter. Vorige week werd etappewinnaar Olav Kooij (Visma - Lease a Bike) geveld door koorts en een paar dagen later moest Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) opgeven na een zware valpartij.

🇮🇹 #giroditalia



Unfortunately, Danny van Poppel won't start today's stage due to sickness. Get well soon, Danny 🙏🏼



📸: @sprintcycling pic.twitter.com/UHFDcfPtxR — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) May 21, 2024

Van Poppel had nog geen heel hoge ogen gegooid in de koers. In Napels sprintte hij naar een vijfde plaats, in Francavilla al Mare werd hij zesde.

Jenthe Biermans

Ook Jenthe Biermans, die zondag metersdiep in een ravijn viel haakt af in de Giro. Hij kwam dichter bij ritsucces. De 28-jarige renner van Arkéa-B&B Hotels werd vierde in de rit naar Fossano, de eerste rit voor de sprinters.

'Ik lag 25 meter diep in ravijn': Jenthe Biermans beleefde schrik van zijn leven Het was flink schrikken voor Jenthe Biermans tijdens de vijftiende etappe van de Giro d'Italia. De Belg van Arkéa-B&B Hotels viel in de afdaling van de Mortirolo-pas in een ravijn van 25 meter diep. Het was een wonder dat Biermans nog heelhuids over de finish kwam.

In de vijftiende etappe naar Livigno kwam de Belg ten val in de afdaling van de Mortirolo. Hij reed de rit nog wel uit, maar stapt na de rustdag dus niet meer op.

"Het was best een heel zware val", reageerde Biermans na afloop bij Sporza. "Vier ploegen zijn me komen zoeken. Ze vonden me niet direct. Ik lag 25 tot 30 meter in de ravijn. Het was even volle paniek. Ik bleef maar vallen en ben tot stilstand gekomen rondom een boom. Ik kon op het eerste moment mijn voet niet meer bewegen."