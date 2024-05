Giro d'Italia, etappe 16 | Bergetappe biedt kans voor klimmende aanvallers

In de zestiende etappe van de Ronde van Italië staat de volgende bergrit op het programma. Na de tweede rustdag van deze Giro barst de actie direct los. Tadej Pogacar is ondertussen niet meer in te halen in de strijd om het roze, waardoor de vlucht hoogstwaarschijnlijk voor de overwinning mag rijden. Welke aanvaller gaat er met de zege vandoor? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De Giro is twee weken onderweg en de strijd om de roze trui lijkt volledig in kannen en kruiken te zijn. Pogacar is een klasse apart deze ronde, waardoor zijn focus vroegtijdig op zijn volgende doel kan worden gericht. De 25-jarige Sloveen wil dit jaar namelijk naast de Giro ook de Tour de France op zijn naam schrijven. Gedurende de derde week in Italië verwachten we daarom een terughoudende manier van koersen van Pogacar om waar mogelijk energie te besparen. Als er een moment is om de unieke dubbel in de wacht te slepen is dat ongetwijfeld dit jaar.

Het parcours | Livigno > Monte Pana (206 km)

Er wacht direct een pittige etappe voor de renners met 4.350 hoogtemeters. Na twee korte klimmetjes volgt de afdaling naar de Umbrailpass (16,7 km à 7,1%). Een serieuze klim van buitencategorie waarvan de top is gelegen op 2.498 meter hoogte, wat betekent dat deze te boeken gaat als Cima Coppi (hoogste punt van de Giro). Oorspronkelijk zou dat punt 250 meter hoger liggen met de beklimming van de legendarische Selvio. Ware het niet dat deze klim is vervangen wegens de extreme sneeuwval en de bijkomende veiligheidsrisico's.

Nadat de renners de Umbrailpass als waardige vervanger hebben overwonnen volgt een honderdtal aan dalende kilometers. Op dik 35 kilometer van de finish is het opnieuw klimmen geblazen. Eerst krijgt het peloton de Passo Pinei (23,4 km à 4,7%) voor de kiezen. De klim van eerste categorie begint pittig maar vlakt halverwege af. Eenmaal boven dalen de renners af en komen ze aan de voet van de korte maar steile slotklim. De Santa Cristina (7,6 km à 6,1%) zorgt voor een soortgelijke finale als etappe 15, met wederom sommige steile stukken met een stijgingspercentage van vijftien procent.

Het profiel van de zestiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De verhoudingen zijn deze Giro duidelijk. Wanneer Pogacar zijn zinnen op een etappe heeft gezet rijgt hij de overwinningen aaneen. Dit deed hij afgelopen zondag ook dankzij het harde werk van zijn team. Echter is het maar de vraag of hij zijn mannen weer zoveel werk laat verrichten. Op veel steun hoeft hij niet te rekenen, want de overige teams weten wel hoe laat het is wanneer ze met de Sloveen richting de slotklim fietsen. Om die reden kijken wij voor de grootste kanshebbers vooral naar de goed klimmende aanvallers.

Wat dacht je van de etappewinnaar van de bergrit naar Bocca della Selva Valentin Paret-Peintre. De Franse renner van Decathlon AG2R kan met een zege op zak meer risico leggen in de koers, wat hem zomaar meer succes kan opleveren. Met zijn schamele 52 kilo lichaamsgewicht klimt hij als één van de beste renners van het peloton. De vraag is vooral of hij de ruimte krijgt van zijn kopman Ben O'Connor om voor de tweede keer in een bergetappe als winnaar uit de strijd te komen.

Niet geheel toevallig kan het zomaar de oudere broer van Valentin zijn die vandaag zijn zinnen heeft gezet op de etappe. Aurélien Paret-Peintre zag zijn jongere broertje winnen en zou dolgraag op gelijke hoogte willen komen deze Giro. Na meerdere magere jaren maakt Decathlon AG2R dit seizoen een absolute ommekeer. De Franse ploeg boekt overwinning na overwinnig, en wie weet kan Aurélien voor nóg een zege zorgen.

Een andere goede klimmer die niet mag ontbreken is Nairo Quintana. De inmiddels 34-jarige Colombiaan van Movistar Team was afgelopen zondag al dichtbij de ritzege. Echter zag hij in de laatste kilometers een razende roze trein langs denderen. Wie anders dan Pogacar reed op fenomenale wijze het gat naar de koploper binnen een mum van tijd dicht. Quintana zag zijn overwinning in rook opgaan en is nu uit op revanche. Het groot aantal hoogtemeters deze etappe biedt in ieder geval kansen voor de eenvoudig winnaar van de Giro.

Nairo Quintana was tijdens de vijftiende etappe de laatste renner die stand was te houden © Getty Images

Iemand die wel een handje heeft om in dit soort ritten in de aanval te gaan is Romain Bardet. De Fransman staat bij aanvang op de zevende plaats in het algemeen klassement, maar hij heeft ook aangegeven voor ritzeges te willen gaan. Dan biedt de etappe van dinsdag absoluut kans. De vraag is of de renner van dsm-firmenich PostNL de ruimte krijgt om mee te zitten met de vlucht. Een andere mogelijkheid is dat Bardet vroeg in de finale ten aanval trekt om zo de jacht op de overwinning te openen.

Tot slot maken Damiano Caruso en Georg Steinhauser wél kans om mee te zitten in de vlucht. Op papier zouden zij dan ook als één van de favorieten moeten gelden om ver te reiken in de etappe. Mocht het peloton de aanvallers in het vizier houden is de kans natuurlijk aanwezig dat Tadej Pogacar zo een buitenkansje niet laat liggen. Voor de vluchters is het te hopen dat zij met voldoende voorsprong aan de slotklim beginnen, anders kan de rozetruidrager het feestje wel eens gaan verstoren.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Valentin Paret-Peintre

** Aurélien Paret-Peintre, Nairo Quintana, Romain Bardet

* Damiano Caruso, Georg Steinhauser, Tadej Pogacar

Algemeen klassement voor etappe 16

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 56:11:42 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +6:41 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +6:56 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +7:43 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +9:26 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +9:45 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +10:49 Filippo Zana Team Jayco AlUla +11:11 Einer Rubio Movistar Team +12:13 Jan Hirt Soudal Quick-Step +13:11

