Dit is de vrouw van Mark Cavendish: topless model leed onder depressies van Tour-legende

Mark Cavendish (39) is een van de succesvolste sprinters in het wielrennen ooit. De Brit schreef in de Tour de France van 2024 geschiedenis met zijn 35e ritzege. Daarmee heeft hij het record nu alleen in handen. Eerder deelde hij deze bijzondere prestatie nog met legende Eddy Merckx (34 zeges). Zijn vrouw schreeuwt hem telkens als eerste over de meet.

De vrouw van sprintfenomeen Cavendish is Peta Todd (37). Ze maakte naam als zogeheten 'page 3-girl', oftewel een vrouw die op pagina drie van een tabloidkrant wordt afgebeeld. Topless. Daarna heeft ze ook een reguliere modellencarrière gehad. Maar ze verbloemt haar geschiedenis als 'page 3-girl' niet. Sterker nog: tot op de dag van vandaag is ze daar trots op en verdedigt ze het fenomeen.

Topless op page 3

Zo zei ze in 2010 bij een debat op de Durham University dat een fotoshoot voor 'page 3' de jonge vrouwen hielp om de rekeningen te betalen. "In mijn privéleven hang ik niet rond in nachtclubs", zei ze, destijds als 23-jarige. "Ik heb een zoon. Door mijn werk kan ik bijna elke avond bij hem zijn en hem naar een uitstekende peuterschool sturen. Ik voel me niet uitgebuit. Ik voel me niet minderwaardig. We leven in de 21e eeuw. Het is niet immoreel. Je ziet niks anders dan wat je op een strand kan zien."

Mark Cavendish en Peta Todd

Todd en Cavendish ontmoetten elkaar in 2010. Dat gebeurde in Californië, waar hij een wielerkoers had en zij een shoot had voor 'page 3'. In oktober 2012 trouwden ze in de Londense One Mayfair-kerk. Het gezin werd gaandeweg groter en groter: hun kinderen zijn Delilah Grace Cavendish (geboren in 2012), Freddy Cavendish (2013), Violet Cavendish (2015), Casper Cavendish (2021) en Astrid Elisabeth (2022). Ze heeft een zoon, Finnbar (2006), uit een eerdere relatie.

Bij hun ontmoeting, tijdens een evenement van Help for Heroes, was ze verrast door Cavendish' accent. Ze dacht dat hij een Amerikaan was. "Hij vertelde me dat hij een wielrenner was", zei ze tegen CyclingWeekly. "Dat zei me op dat moment niet zoveel. Daarna beklom hij het podium. Toen pas dacht ik echt: wie is dat eigenlijk? Op dat moment vertelde iedereen me meer over hem. En daarna heb ik hem online opgezocht. Dat deed hij ook bij mij. Dat leverde hem vast veel materiaal op, gezien ik een 'page 3-girl' ben."

Beroving

In 2021 had het gezin een traumatische ervaring. Vier inbrekers drongen het huis van het gezin binnen, waar iedereen aanwezig was. De criminelen bedreigden Todd met een mes en vielen daarna Cavendish aan, schreef The Sun. Uiteindelijk maakten ze een tas en twee horloges buit. Niemand raakte gewond, lichamelijk dan. In een statement verklaarde de wielrenner: "Ons gezin is behoorlijk van slag. Onze kinderen vreesden voor hun leven en worstelen nu met de impact van de gebeurtenis."

Depressies

Als partner van een befaamde en uiterst succesvolle sporter was het voor Todd niet alleen maar glitter en glamour. Cavendish is in zijn loopbaan ook door diepe dalen gegaan. Bijvoorbeeld toen hij leed aan epstein-barrvirus en de periodes waarin hij kampte met zware depressies. In de Netflix-docu 'Mark Cavendish: Never Enough' vertellen ze daar openhartig over.

Cavendish was gewend om aan de start van een koers tot de favorieten voor de dagzege te behoren. Door het virus veranderde alles. Hij was waardeloos op de fiets. "De stress was enorm", zei Cavendish. "Ik was een nachtmerrie om mee samen te leven." En Todd zei dat haar man "niet meer echt zichzelf was. We hadden ruzie om niks. Hij was totaal verloren. Ik kende die versie van hem niet. Toch sliep ik in hetzelfde bed als hij. Ik was er bang voor dat ik over mijn grenzen heen zou gaan. Dat ik dan niet in staat zou zijn om terug te komen."

Goede doelen

Inmiddels lijkt het leven van het koppel in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Te oordelen naar de Instagram-pagina van Todd beleeft ze veel plezier en avonturen met haar gezin. Daarnaast zet ze zich in voor diverse goede doelen, zoals Help for Heroes.

Mijlpaal Cavendish in Tour

Cavendish schreef woensdag 3 juli 2024 historie door in de massasprint van de vijfde etappe iedereen te kloppen. Dat betekende zijn 35e overwinning in de Ronde van Frankrijk. Tot aan de editie van dit jaar deelde hij het record met Eddy Merckx. "Ik kan het niet geloven", sprak een geëmotioneerde Cavendish na het behalen van de mijlpaal.

