Prijzengeld Tour de France 2024 | Dit bedrag kunnen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard bij elkaar fietsen

De 111de editie van de Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start vanuit Florence. Na 21 etappes eindigen de renners in Nice met een afsluitende tijdrit op 21 juli. Voor de winnaar van de gele trui ligt er een behoorlijk geldbedrag te wachten. Toch zijn er ook andere manieren om een leuk zakcentje over te houden aan de grootste ronde ter wereld. Lees hieronder welke bedragen de renners kunnen verdienen in Frankrijk.

Van alle grote ronden komt er geen in de buurt van het prijzengeld van de Tour de France. De bekendste en grootste ronde ter wereld stelt een geldbedrag van in totaal 2,29 miljoen euro beschikbaar. Renners kunnen op veel verschillende manieren geld verdienen tijdens de 21 etappes. Het grootste gedeelte van de prijzenpot gaat naar de drie best geklasseerde renners van het algemeen klassement. Maar etappezeges kunnen ook veel geld in het laatje brengen. Tot slot ontvangen de winnaars van andere klassementen eveneens een mooi bedrag.

Wat verdient de winnaar van het algemeen klassement?

De uiteindelijke winnaar van de gele trui ontvangt 500.000 euro. Dat is ongeveer twintig procent van de totale prijzenpot. Dat is hetzelfde bedrag dat Jonas Vingegaard tijdens de laatste twee edities mocht bijschrijven na zijn overwinning in de Tour. De nummer twee van het klassement moet het doen met 200.000 euro, terwijl renner op de derde plaats 100.000 euro ontvangt. Vervolgens neemt het prijzengeld per positie af tot de twintigste plaats. Die renner krijgt een bedrag van 1.000 euro.

Hoeveel geld ontvangt de etappewinnaar?

Naast het algemeen klassement kan het winnen van etappes een mooi geldbedrag opleveren. De eerste twintig renners per etappe ontvangen een geldbedrag. Het winnen van een etappe in de Ronde van Frankrijk levert 11.000 euro op. Tadej Pogacar slaagde erin om in de Giro d'talia zes ritten te winnen. Mocht de Sloveense veelvraat wederom zo succesvol zijn, kan dit bedrag dus behoorlijk oplopen.

Klassering algemeen klassement of etappe Prijzengeld algemeen klassement (gele trui) Prijzengeld per etappe Winnaar 500.000 euro 11.000 euro Nummer 2 200.000 euro 5500 euro Nummer 3 100.000 euro 2800 euro Nummer 4 70.000 euro 1500 euro Nummer 5 50.000 euro 830 euro Nummer 6 23.000 euro 780 euro Nummer 7 11.500 euro 730 euro Nummer 8 7600 euro 670 euro Nummer 9 4500 euro 650 euro Nummer 10 3800 euro 600 euro Nummer 11 3000 euro 540 euro Nummer 12 2700 euro 470 euro Nummer 13 2500 euro 440 euro Nummer 14 2100 euro 430 euro Nummer 15 2000 euro 300 euro Nummer 16 1500 euro 300 euro Nummer 17 1300 euro 300 euro Nummer 18 1200 euro 300 euro Nummer 19 1100 euro 300 euro Nummer 20 1000 euro 300 euro

Groene, bolletjes en witte trui

Er zijn nog een aantal nevenklassementen waar de organisatie geld tegenover stelt. Zo verdient de winnaar van het puntenklassement 25.000 euro. Jasper Philipsen won de groene trui tijdens de laatste editie en zegevierde bovendien in vier etappes. Daardoor liep zijn totaal verdiende prijzengeld op tot 70.500 euro. De renner die als eerste over de streep komt bij een tussensprint ontvangt 1.500 euro.

Jasper Philipsen kroonde zich tot winnaar in het puntenklassement tijdens de laatste editie van de Tour. © Getty Images

De winnaar van de bolletjestrui krijgt net als de groene trui 25.000 euro. Tijdens de etappes kunnen renners ook geld verdienen door als eerste op de top van een gecategoriseerde klim te komen. Hoe lastiger de klim, hoe meer geld er wordt verdient met bedragen tussen de 200 en 800 euro. De renner onder de 25 jaar oud die het beste eindigt in het algemeen klassement krijgt 20.000 euro. Als winnaar van de witte trui kun je naast het normale prijzengeld van het algemeen klassement dus een mooie bonus opstrijken.

Ploegenklassement

Verder wordt er een winnaar van het ploegenklassement uitgeroepen. Op basis van de opgetelde tijd per etappe van de eerste drie finishende renners per team wordt er een klassement bijgehouden. Wie na 21 etappes de minste tijd nodig had, wint 50.000 euro. Vorig jaar ging het toenmalige Jumbo-Visma (tegenwoordig Visma | Lease a Bike) er met de zege vandoor. Tot slot levert de titel van meest strijdlustigste renner een bedrag van 20.000 euro op.

De renners ontvangen niet het gehele prijzengeld

Anders dan het prijzengeld doet denken is wielrennen een echte teamsport. Van oudsher is het daarom gebruikelijk dat het verdiende prijzengeld opgesplitst wordt onder de renners van de ploeg. Op die manier kunnen de 'knechten' net als hun kopman een mooi geldbedrag overhouden aan hun prestaties.

