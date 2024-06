Tour de France 2024 | Dit zijn alle etappes met de start in het Italiaanse Florence

De Tour de France 2024 gaat op zaterdag 29 juni van start. Het Italiaanse Florence heeft de eer gekregen om de 'Grand Depart' te organiseren. Na 3492 kilometers finishen de renners voor de eerste keer ooit niet in Parijs, maar met een tijdrit in Nice. Bekijk hieronder alle 21 etappes van de Tour.

De 111de editie van de Ronde van Frankrijk telt in totaal 3492 kilometers. De renners wachten onder andere acht vlakke ritten, vier heuvelritten en zeven bergetappes waarvan vijf bergop finishen. Bovendien zijn er twee individuele tijdritten opgenomen in het parcours met in totaal 60 kilometer aan tijdritkilometers.

Alle 21 etappes

De eerste drie etappes van de Tour worden volledig verreden op Italiaans grondgebied. Vooral tijdens de eerste twee ritten moeten de klassementsrenners bij de les zijn, aangezien er pittige heuveletappes op hun wachten. Nadat de sprinters in de derde etappe voor het eerst kans maken op een ritzege vervolgen de renners in de vierde etappe hun weg naar Frankrijk. De vierde etappe is voor de kanshebbers direct een belangrijke dag, doordat onder andere de klim van buitencategorie Col du Galibier wordt beklommen.

In de openingsweek staat in de zevende etappe ook de eerste individuele tijdrit op het programma. De renners leggen in de race tegen de klok een afstand af van 25,3 kilometer op een relatief vlak parcours. De laatste etappe voor de eerste rustdag belooft een waar spektakel te worden. De rit van 199 kilometer heeft veel weg van een mini-versie van Strade Bianche met veel gravelzones.

Tijdens de tweede week van de Tour ligt het zwaartepunt vooral in het weekend. Dan volgen er twee loodzware bergetappes in de Pyreneeën, voordat de tweede rustdag is aangebroken. De grootste ronde ter wereld finisht deze editie niet traditioneel in Parijs maar in Nice. Dat heeft te maken met de Olympische Spelen die enkele dagen later van start gaan in de Franse hoofdstad. De beslissing valt in een individuele tijdrit van 35 kilometer van Monaco naar Nice. Toch kan het verschil al zijn gemaakt in etappe 19 en 20 waar de klassementsmannen elkaar het vuur aan de schenen gaan leggen in twee pittige bergetappes in de Alpen.

Parcours Tour de France 2024

Etappe 1, zaterdag 29 juni | Florence > Rimini (206 kilometer, bergetappe)

Etappe 2, zondag 30 juni | Cesenatico > Bologna (199 kilometer, heuvelrit)

Etappe 3, maandag 1 juli | Piacenza > Turijn (230,5 kilometer, vlak)

Etappe 4, dinsdag 2 juli | Pinerelo > Valloire (140 kilometer, bergetappe)

Etappe 5, woensdag 3 juli | Saint-Jean-de-Mauriennen> Saint-Vulbas (177,5 kilometer, vlak)

Etappe 6, donderdag 4 juli | Mâcon > Dijon (163,5 kilometer, vlak)

Etappe 7, vrijdag 5 juli | Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin (25,3 kilometer, individuele tijdrit)

Etappe 8, zaterdag 6 juli | Semur-en-Auxois > Colombey-les-deux-Églises (183,5 kilometer, vlak)

Etappe 9, zondag 7 juli | Troyes > Troyes (199 kilometer, heuvelrit)

Maandag 8 juli | Eerste rustdag

Etappe 10, dinsdag 9 juli | Orléans > Saint-Amand-Montrond (187,5 kilometer, vlak)

Etappe 11, woensdag 10 juli | Évaux-les-Bains > Le Lorian (211 kilometer, bergetappe)

Etappe 12, donderdag 11 juli | Aurillac > Villeneuve-sur-Lot (204 kilometer, vlak)

Etappe 13, vrijdag 12 juli | Agen > Pau (165 kilometer, vlak)

Etappe 14, zaterdag 13 juli | Pau > Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet (152 kilometer, bergetappe)

Etappe 15, zondag 14 juli | Loudenvielle > Plateau de Beille (198 kilometer, bergetappe)

Maandag 15 juli | Tweede rustdag

Etappe 16, dinsdag 16 juli | Gruissan > Nîmes (189 kilometer, vlak)

Etappe 17, woensdag 17 juli | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Superdévoluy (178 kilometer, bergetappe)

Etappe 18, donderdag 18 juli | Gap > Barcelonnette (180 kilometer, heuvelrit)

Etappe 19, vrijdag 19 juli | Embrun > Isoloa 2000 (145 kilometer, bergetappe)

Etappe 20, zaterdag 20 juli | Nice > Col de la Couillole (133 kilometer, bergetappe)

Etappe 21, zondag 21 juli | Monaco > Nice (33,7 kilometer, individuele tijdrit)